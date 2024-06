Analía Franchín se puso del lado de Rolando Barbano y apuntó contra Marina Calabró: «Se terminó de hundir»

Lo sucedido en los Premios Martín Fierro de Radio 2024 fue el gran tema de estos días, resulta que Marina Calabró le hizo una gran dedicatoria a Rolando Barbano al recibir su estatuilla de mejor labor como columnista de espectáculos en Lanata sin filtro, Radio Mitre, y el periodista de policiales al recibir su premio optó por obviarla y no mencionarla en su discurso.

Según lo publicado por Primicias Ya, en este sentido, Analía Franchín habló del tema del momento en una nota con LAM, América Tv, y cuestionó la actitud de la periodista de hacer esa declaración sentimental en ese ámbito y con el hijo de Barbano presente en el salón.

La opinión de Analía Franchín

«Soy una persona que para demostrar amor he hecho las cosas más insólitas del mundo, lo que se te ocurra. Para mí está buenísimo si querés declarar amor vas por todo y no te importa nada. Ahora, hay tiempo, lugar y contexto. No me pareció el contexto para nada estando él con su hijo al lado de 10 años», indicó Analía.

Y remarcó sobre esa situación que se dio en los Martín Fierro: «Los grandes procesamos la separación de otra manera. Los procesos de los chicos hay que respetarlos y en ese sentido me parece que ella lo expuso a él. No estuvo bueno para nada. Además yo pensando que estaban juntos. Cuando Pía (Shaw) me confirma que no estaban juntos, que no son pareja, me pareció peor todavía».

«Me da pena porque era un premio muy merecido, que mereceríamos estar hablando del premio y no de esta situación. Él (por Barbano) se sintió re incómodo. Si le querés declarar tu amor lo podés hacerlo en privado y público en otro contexto, no con un niño adelante. Si quería reconquistarlo, con esto se terminó de hundir, para mí», profundizó la panelista de A la Barbarossa, Telefe.

Y cerró picante: «Cuando los adultos tenemos hijos los responsables somos nosotros. Esas son cosas más privada. No le hubiese hecho eso a la otra persona. Hay lugares para declarar tu amor a viva voz y de hecho lo viene haciendo ella. No están juntos, me lo confirmó Pía. Pobre, me da mucha pena. Entiendo cuando sentís amor y lo querés gritar, pero Marina…. ponele un pasacalle. Cuando nos dicen que ‘no’ más queremos. Es así, somos hijos del rigor».

El discurso de Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio: «sí, a vos Rolando»

Marina Calabró se consagró como mejor Columnista de Espectáculos en los Martín Fierro de Radio, como parte del equipo de «Lanata sin filtro» de Radio Mitre. Una vez en el escenario, la periodista le dedicó su premio a Rolando Barbano, su expareja, pero el mensaje no tuvo reciprocidad.

«Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez… a Rolando» dedicó, riéndose. Y concluyó: «lo quiero compartir y dedicárselo con mi amor…sí, a vos, Rolando (Barbano)«.