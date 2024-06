Marina Calabró fue ninguneada por Rolando Barbano y los famosos opinaron en redes

El ninguneo que Rolando Barbano le hizo a Marina Calabró en los Martín Fierro de la radio luego de que ella le dedicara su premio generó todo tipo de reacciones dentro del predio en el que se encontraban como en las redes sociales.

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich mostró algunos de los mensajes de los famosos apuntando contra el periodista de Lanata sin filtro y TN.

“Malditoooos… poosteos!”, anunció Lussich mientras Matías Vázquez aseguraba que Barbano “no está de novio”. “Aquí aparece Mercedes Funes que dice ‘Qué tipo idiota y qué momento incómodo. Ojalá lo deje pronto’”, leyó el conductor.

“Gaby Avendaño dice ‘Marina es la mina enamorada, talentosa, laburante, una tipaza con la mala suerte de conseguirse un bolu… como Barbano que más de uno supo que existía gracias a ella”.

“Tatiana Schapiro puso ‘Mañana el tema del día son Calabró y Barbano porque él es un imbécil”, agregó Lussich. “Walter Queijeiro puso ‘Barbano tenía la chance de darle un beso en vivo y dar vuelta a la historia’”, agregó el conductor.

Lussich mostró un tweet de Anamá Ferreira pidiendo “Barbano al 9009″, como se piden las eliminaciones en Gran Hermano. Pero no se quedó ahí la cosa ya que el siguiente mensaje de la brasilera rezaba: “Barbano mañana nos juntamos en la puerta de la radio a manifestar. Y encima, la besa en el frente. ¡Horrible!”.

Felicitaciones a @MarinaCalabr por gritar su amor pero no me gustó que el (su amor) ganó y como todo hombre no fue capaz de tirarle un centro ,ella gritó su amor y él gritó sus amigos . Siempre del lado de Marina