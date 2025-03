Se picó entre Chiara y Ulises en Gran Hermano: “Siempre fuiste el mismo tibio”

La casa de Gran Hermano volvió a ser escenario de un fuerte enfrentamiento, esta vez entre Chiara, hija de un reconocido exfutbolista, y Ulises, el asesor político cordobés. El cruce, que tuvo lugar en la habitación, dejó al descubierto las tensiones acumuladas por sus diferencias en la estrategia del juego.

Todo comenzó cuando Ulises expresó su malestar, confesando que desde hace dos meses se siente solo dentro de la casa. Sus palabras no pasaron desapercibidas para Chiara, quien no dudó en lanzarle un reproche filoso: “Mientras sigas haciéndote el amigo de Furia y de los nuevos, fijate cómo te va”. La joven no se quedó ahí y defendió su lealtad hacia él, recordándole su apoyo incondicional desde el inicio. “Desde el 2 de diciembre fui la única persona que te bancó de pe a pa, con todos los quilombos que tuviste. Jamás hice algo por atrás tuyo”, disparó, dejando en claro que siente que su esfuerzo no fue valorado.

El enfrentamiento escaló rápidamente, y las acusaciones no tardaron en llegar. Chiara señaló a Ulises como “tibio”, criticando su postura ambigua en el juego, lo que desató una discusión que captó la atención de los demás participantes y promete dividir opiniones entre los televidentes.

Yo no entiendo !! Si tanto le molesta Ulises a Chiara porque no se aleja de él y listo?? Es muy insoportable está mina.#GranHermanopic.twitter.com/tNjBiKjDlZ — Jesi- 🌼 (@Jes199824) March 17, 2025

La sanción de Gran Hermano para Claudio «Papucho»

Por otro lado, la gala de este lunes 17 de marzo de 2025 arrancó con una noticia inesperada. Santiago del Moro, conductor del programa, anunció que Claudio, otro de los concursantes, enfrentará una sanción por haber desobedecido una de las reglas fundamentales de la casa: hablar sobre temas del exterior.

«Créanme que entiendo que el límite entre el adentro y el afuera puede tornarse difícil y confuso. No siempre se cumple esta premisa. Por lo cual, en anteriores oportunidades apliqué severas sanciones y hoy también me veo en la obligación», detalló Gran Hermano y agregó:

«Debido a varios comentarios que interpreto como información obtenida con anterioridad a su ingreso voy a sancionar a Claudio. Te informo que, a partir de este momento, Claudio estás nominado. Además, no vas a participar de la prueba del liderazgo, ni podrás ser salvado por el líder de esta semana«.