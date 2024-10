Callejero Fino se ausentó de Bake Off Famosos: crecen los rumores sobre su expulsión, ¿qué pasó?

Callejero Fino se ausentó por primera vez de Bake Off Famosos: qué pasó

Callejero Fino o «Pastelero Fino» como le dicen sus compañeros de reality, se ausentó en Bake Off Famosos y en redes sociales comenzaron a especular sobre su posible salida del programa. Cabe recordar que últimos días corrieron rumores sobre su expulsión ante una serie de faltas que el cantante habría cometido, pero nada de esto fue confirmado. ¿Qué pasó?

La carpa de Bake Off Famosos tuvo una gran ausencia este jueves. Callejero Fino, uno de los participantes más queridos y que más sorprendió en esta edición del reality, no se presentó pese a que viene de ganar la prueba técnica de la torta endiablada en el programa del miércoles.

La conductora del reality, Wanda Nara, comenzó la emisión preguntándole al resto de los competidores sobre el paradero del cantante. «¿Qué pasó?, ¿Se lo cargaron a Calle?», expresó.

Por qué Callejero Fino se ausentó de Bake Off Famosos

La conductora luego de bromear con los compañeros reveló el verdadero motivo por el cual el cantante de RKT se ausentó de Bake Off Famosos y para terminar con las especulaciones contó: «Está enfermo».

«Está con unas líneas de fiebre y preferimos que se quede descansando en su casa», anunció Wanda Nara.

Ante esto, Verónica Lozano lanzó una broma sobre cómo los hombres caen en cama apenas contraen alguna enfermedad y recordó que ella volvió a la televisión semanas después de dar a luz a su hija. «Yo volví a la televisión 22 días después de parir a mi hija. Mucho Callejero , pero también fino», bromeó.

Sin embargo, pese a que informó que el cantante se ausentó por una situación de salud, esto podría implicar un gran problema para su continuidad en la competencia ya que no participó de una prueba esencial del programa. Lo cierto es que aún no se confirmó nada oficial al respecto y solo resta esperar la próxima emisión de Bake Off Famosos para ver si regresa.