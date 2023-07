¿Se terminó el amor? El terrible posteo de Kami Franco contra El Moneda: «Hasta acá llegué»

El romance de una de las parejas más queridas de redes sociales podría haber llegado a su fin. Un llamativo posteo de Kami Franco encendió las alarmas sobre una posible separación de «El Moneda». La pareja es de las más queridas en Instagram y TikTok.

«Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué. Te brindé una familia, te brindé todo mi apoyo… pero con todo el dolor de mi corazón te digo chau. Primero mi hija», escribió Kami mencionando a Walter Supertino, conocido popularmente como «El Moneda», su novio.

Sin embargo con el correr del tiempo, la influencer decidió borrar la historia de Instagram y subió una foto de su hija. También le consultó a sus seguidores si querían que le compartiera alguna receta.

Horas antes la pareja se había mostrado merendando y El Moneda había musicalizado la imagen con un tema romántico.

Kami y El Moneda son una pareja muy popular. Debido a su historia de amor, los jóvenes de Villa María, Córdoba, conquistaron a los usuarios de distintas redes sociales.

La historia de Kami Franco contra El Moneda.

Kami Franco se habría separado de El Moneda: los duros mensajes

En redes sociales se viralizaron capturas de las historias que Kami Franco le habría dedicado a El Moneda.

Mientras él le pide que ella le hable cuando se sienta mejor, ella expresa sus deseos de terminar la relación.

«Hasta acá llegué. Vos me estás enfermando. Si no hay respeto no hay amor«, le escribió Kami y el respondió: «Te pedí perdón mi amor. Ahora todo el mundo me bardea a mi».