Según tu mes de nacimiento: ¿Cuál es la carrera universitaria ideal para vos? 

Así como los signos del zodíaco marcan rasgos personales, el mes en que nacemos también imprime un tipo de temperamento, un estilo de energía y una forma de afrontar la vida. En ese sentido, algunos estudios en psicología de la personalidad sugieren que ciertas tendencias pueden vincularse con intereses vocacionales, motivaciones internas y formas de resolver problemas.

Desde una lectura simbólica, se pueden encontrar similitudes entre esas características y el tipo de carrera que mejor acompaña esas cualidades naturales. Ya sea por vocación social, creatividad, necesidad de estructura o búsqueda de libertad, cada mes parece tener afinidad con un área de estudio distinta.

¿Cuál es tu carrera ideal, según tu mes de nacimiento?

Enero – Carreras de organización y gestión (Administración, Contador, Ingeniería Industrial): organizados, prácticos y con metas claras. Las personas nacidas en este mes suelen tener un fuerte sentido del deber y una mentalidad estructurada, lo que las vuelve excelentes para profesiones que requieren planificación, análisis y liderazgo.

Febrero – Carreras humanitarias y sociales (Psicología, Trabajo Social, Sociología): introspectivos, idealistas y sensibles a la justicia. Les gusta la independencia, pero también valoran el bienestar común, por lo que calzan bien en profesiones orientadas a acompañar, comprender o transformar la realidad social.

Marzo – Carreras artísticas y culturales (Diseño, Música, Artes Visuales, Gastronomía): emocionales, expresivos y con gusto por la belleza. Disfrutan del arte, la comida y las conexiones profundas, por lo que suelen sentirse en casa en profesiones creativas o sensoriales.

Abril – Carreras dinámicas y sociales (Comunicación, Publicidad, Relaciones Públicas): intensos y vitales, buscan movimiento y compañía. Su energía contagiosa los vuelve líderes naturales en áreas donde se necesita interacción constante y capacidad de motivar.

Mayo – Carreras educativas y de acompañamiento (Docencia, Terapia Ocupacional, Enfermería): cálidos, familiares y alegres. Les gusta compartir y tienen una gran capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas, lo que los conecta bien con profesiones centradas en cuidar y enseñar.

Junio – Carreras relacionadas a la investigación y la estética (Letras, Historia, Fotografía): románticos, curiosos y con un sentido estético refinado. Les atrae lo nuevo y suelen tener alma soñadora, ideal para áreas donde la sensibilidad y la curiosidad son clave.

Julio – Carreras de cuidado emocional y liderazgo comunitario (Psicopedagogía, Recursos Humanos, Terapias alternativas): sensibles, apasionados y con gran corazón. Valoran la cercanía afectiva y no temen mostrarse auténticos, lo que los convierte en referentes en profesiones donde el vínculo humano es central.

Agosto – Carreras competitivas y de alto rendimiento (Derecho, Economía, Marketing): seguros, ambiciosos y con espíritu emprendedor. Les motiva alcanzar sus propios objetivos, por eso suelen destacarse en entornos donde la determinación marca la diferencia.

Septiembre – Carreras científicas y técnicas (Ingeniería, Programación, Bioquímica): disciplinados, observadores y detallistas. Encuentran satisfacción en la constancia y el orden, lo que los vuelve ideales para áreas donde la precisión es indispensable.

Octubre – Carreras de expresión social (Turismo, Teatro, Educación Física, Medios digitales): sociables, carismáticos y optimistas. Les encanta celebrar la vida y contagiar buena energía, por lo que suelen brillar en actividades con público, movimiento o creatividad social.

Noviembre – Carreras introspectivas y analíticas (Psicoanálisis, Filosofía, Ciencias Políticas): reservados, introspectivos y fuertes emocionalmente. Tienen una vida interior intensa y afinidad por todo lo que implica pensar en profundidad, cuestionar y transformar.