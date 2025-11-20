Jorgelina Cardoso celebró en redes el trofeo que AFA le dio a Rosario Central  

Este jueves, la AFA reconoció a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 luego de finalizar primero en la Tabla Anual, que reúne los torneos Apertura y Clausura. Tras conocerse esta medida, con la cual Ángel Di María consiguió su primer título en el fútbol argentino, su esposa Jorgelina Cardoso festejó en las redes sociales.

Jorgelina Cardozo rompió el silencio tras el título que la AFA le dio a Rosario Central

“¡Merecido todo por el gran trabajo que este club, su gente y su hinchada viene haciendo hace años! Este trabajo no es de hace cuatro meses. Que nada ni nadie opaque esta alegría al pueblo canalla. Una guerrera siempre», escribió la esposa del Fideo.

Luego agregó un video que publicó el club para repasar algunos de los momentos más destacados del año y agregó: “El loquero más lindo del mundo. Suma y sigue campeón”, señaló. Además, colocó el usuario de Di María.

La AFA reconoció a Central como campeón de la Liga

La medida de la AFA, que fue ampliamente comentada en las redes sociales, tomó por sorpresa a todo el mundo, ya que este fin de semana se disputarán los octavos de final del Torneo Clausura, donde Rosario Central recibirá a Estudiantes de La Plata.

Di María se presentó este jueves en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Puerto Madero para recibir el trofeo, acompañado por su compañero Jorge “Fatura” Broun, el presidente del club, Gonzalo Belloso, y su esposa Carolina Cristinziano.

El equipo rosarino esperaba al ganador del Trofeo de Campeones —la final entre los campeones del Torneo Apertura (Platense) y del Clausura— para disputar ese título, pero el camino hacia sumar una estrella se acortó con la inesperada modificación reglamentaria.