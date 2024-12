Selena Gómez se comprometió con Benny Blanco: las tiernas fotos que compartió la pareja

Es oficial: la actriz y cantante Selena Gómez y el productor Benny Blanco están comprometidos. La pareja anunció que se casará con un posteo donde mostró algunas fotos luego del tierno momento. Gómez y Blanco, quienes anunciaron su relación hace un año, fueron felicitados por varias figuras del espectáculo, desde Taylor Swift hasta Lily Collins.

Selena Gomez y Benny Blanco comprometidos: las fotos

«Para siempre comienza ahora», escribió Selena Gómez en la publicación de Instagram donde anunció el miércoles por la noche que se había comprometido con Benny Blanco, su pareja de hace más de un año.

Según se pudo ver en las fotos del posteo, el productor de grandes hits como «Perfect» de Ed Sheeran o «Cold Water» de Major Lazer le propuso matrimonio de una tierna y sencilla manera. Blanco optó por armar un picnic donde disfrutaron de tacos de la cadena «Taco Bell», la favorita de Gómez.

En cuanto al anillo, el músico eligió una pieza con incrustación de diamantes valuado en aproximadamente 200.000 dólares. «Oigan esperen, esa es mi esposa», escribió el artista en el posteo de Selena. La publicación se llenó de mensajes de amor de distintas estrellas.

«Si, voy a ser la chica de los pétalos de flores», escribió la leyenda del pop Taylor Swift, con quien Gomez comparte una amistad de hace más de 10 años. «Aaaaaahhh ¡Si! La mejor noticia que escuché, no podría estar más feliz por ustedes», escribió la actriz de Emily en París, Lily Collins.

Por su parte, Cardi B, Gordon Ramsey, Lil Nas X, Ashley Benson, Shay Mitchell y muchos más también dejaron sus felicitaciones. Los tortolitos se conocieron hace varios años, cuando colaboraron junto con J Balvin y Tainy en la canción «I Can’t Get Enough».

Luego, los enamorados se reencontraron para trabajar juntos en la última canción que lanzó Selena, «Single Soon». La pareja confirmó su relación en diciembre del 2023 y desde entonces no se separaron nunca.

«Ella es la mejor y más genuina persona que he conocido. Cada día cuando me despierto la miro a ella, me miro a mi y me pregunto cómo llegué hasta aquí«, dijo Blanco sobre su futura esposa en una entrevista con Drew Barrymore.