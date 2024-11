Selena Gomez enloqueció a sus fans con la versión de «Let me love you», una canción de Justin Bieber

La cantante estadounidense Selena Gomez volvió a ser tendencia tras filtrarse una versión no oficial de la canción “Let me love you” cantada por ella. El single original es una colaboración entre el productor francés DJ Snake y Justin Bieber, ex pareja de Gomez.

Una canción dedicada a Selena

El demo salió a luz de parte del mismo creador de la canción, William Sami Étienne Grigahcine, su nombre real, en el stream al que fue invitado por el también francés Awalyne.

DJ Snake shares the "Let Me Love You" demo version for Selena Gomez



Según detalló el productor, la canción estaba originalmente escrita y hecha para Selena Gomez, pero finalmente termino grabándola el músico canadiense y su versión termino siendo parte de Encore, el álbum debut de DJ Snake.