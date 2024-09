Selva Alemán había rechazado participar en “The Walking Dead”

Selva Alemán falleció de manera inesperada a los 80 años y con una carrera de 60 años en el mundo del espectáculo, la querida actriz vivió todo tipo de experiencias en su extensa trayectoria.

Por qué tomó la decisión de no ser parte de «The Walking Dead»

Allá por el año 2015, mediante su representante Alejandro Vanelli, Selva fue convocada para formar parte de la popular serie “The Walking Dead”.

“Hubo una argentina que fue convocada por The Walking Dead, nada más y nada menos que Selva Alemán. Le dijo que no podía. Esto es verdad. Fue llamada por su representante Alejandro Vanelli y se negó porque tiene que hacer una obra de teatro con Nico Francella. Los actores no pueden creer que haya dicho que no”, contó por ese entonces el periodista Daniel Gómez Rinaldi.

Y la actriz confirmó que era real la información: “Había mucha gente involucrada. ¿Cómo iba a decir me voy a filmar a Los Ángeles? Me llamaban y yo no la conocía. La empecé a ver y dije: ‘¡Qué horror! ¿Qué tendré que hacer?’”.

Según detalló, contactaron desde Los Ángeles a su representante gracias a un material que había enviado para que la tuvieran en cuenta para alguna de las producciones de Hollywood.

Selva Alemán sobre The Walking Dead «Es una historia rarísima…«

“Aún no puedo creer que me hayan llamado y además no poder hacerlo, porque estoy comprometida con lo del teatro. Es una historia rarísima… y una satisfacción enorme”, había manifestado por ese entonces, en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Es una satisfacción enorme, es un premio para el alma, para el corazón. A veces el tren lo tenés que dejar pasar porque no podés”, dijo por ese entonces Selva, que se encontraba al frente de la obra teatral “Madres e hijos” junto a Nicolás Francella.

Su decisión finalmente no fue errada porque la obra fue muy valorada por los espectadores y por la crítica. Se llevó el Premio ACE a Mejor actriz protagónica y ella obtuvo el ACE de Oro, por esta labor.