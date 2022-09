Shakira habló del conflicto con Piqué: «A veces siento que todo esto es un mal sueño»

Mientras Shakira se prepara para lanzar su primer disco en cinco años, se animó a hablar con la prensa del complejo proceso que está atravesando junto a sus hijos, tras la separación de Gerard Piqué. En una entrevista exclusiva con la revista «ELLE», desde su casa en Barcelona, reconoció que en medio de todo lo sucedido, «a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento«.

«Este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz», amplió en otro de los pasajes de la charla.

«Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7«.

Y agregó: «No hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta», compartió.

En medio de todos esos sentimientos, a su vez, manifestó sentirse decepcionada por «cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI (Cuidados Intensivos) y yo luchando en diferentes frentes». William Mebarak Chadid, de 91 años, acompañó a su hija en medio de la crisis, pero sufrió dos caídas que complicaron su delicada salud. Y su vez, la cantante tuvo que salir a desmentir acusaciones por evasión de impuestos en España.

Apelando a su fuerza interior y al apoyo de sus allegados, la colombiana contó que «se las arregla», «recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento».

Se comparó con otras tantas mujeres que atraviesan situaciones tan difíciles o peores, para quienes «ver ese sueño (la familia para toda la vida) roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros», valoró.

Ahora el dilema reside en definir la custodia de Sasha y Milán, los hijos que tuvo con Piqué. «Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado».

«Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia (…) Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa.», concluyó sin opinar sobre la nueva relación del futbolista ni cómo ocurrió el desenlace.

