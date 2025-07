Shakira hizo un picante posteo con un importante anuncio: ¿De qué se trata?

La mega estrella internacional Shakira sorprendió a sus fanáticos al mostrarse nuevamente en el estudio, preparando nueva música que aún no tiene fecha de estreno. La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram y mantuvo a sus seguidores expectantes por un nuevo anunció musical.

Shakira adelanta sorpresas: «Cocinando nueva música”

A través de una publicación, la colombiana adelantó: “Aquí cocinando… 👩🏼‍🍳 Get ready for new music…!! See you in LA, on August 4th and 5th at SoFi Stadium!”.

Actualmente, la artista se encuentra realizando su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” por los Estados Unidos con numerosos estadios sold out. A fin de año cerrará su tour en Latinoamérica para reencontrarse con su público latino.

Con producción de Fénix Entertainment, la barranquillera agotó las entradas de su primera fecha de cierre en el Estadio Vélez para el 8 de diciembre y añadió nueva fecha para el 9 del mismo mes. Sin embargo, un nuevo anunció enloqueció a los fans latinos, se presentará también en Ecuador, Uruguay y Brasil.