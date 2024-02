¿Por qué Furia estaba desnuda durante «el congelado» en Gran Hermano?

Ayer a la noche la casa de Gran Hermano se vio revolucionada por «el congelado», una dura prueba a la que son sometidos los jugadores que podría costarles su estadía en la casa. En este juego algunos de los participantes reciben la visita uno de sus seres queridos, pero la trampa está en que no se pueden mover, deben permanecer «congelados». El romper con esta regla podría tener como consecuencias graves sanciones y hasta la expulsión.

Si bien la visita de la mamá de Nicolás, el esposo de Emmanuel y la novia de Licha fueron momentos muy emotivos quien se llevó toda la atención una vez más fue Juliana «La Furia» ¿El motivo? Estuvo desnuda durante una de las visitas.

Juliana se estaba por bañar cuando sonó el teléfono rojo, que puede sonar en cualquier momento para darle alguna ventaja o desventaja a los jugadores. Por lo tanto, la jugadora salió corriendo del baño, aun estando desnuda, para atender la llamada, que sería cortada por el ingreso de Nicolás, el marido de Emmanuel. Todos los jugadores debían quedarse quietos una vez que comenzara el congelados o podrían ser sancionados, por lo tanto, Furia se cubrió sus partes intimas con las manos y se quedó «congelada» hasta que terminara la visita.

«Salí como dios me trajo al mundo, sonó el teléfono y dije ‘tengo que atender’ no pude jugar a la prueba del líder dije ‘bueno algo me tengo que ganar sea bueno o malo’ (…) me iba a bañar, estaba re cerca y dije ya fue salgo en conch*.» le comentó a Santiago Del Moro la doble de riesgo, luego de ser cuestionada por su jugada decisión.

FURIA SALIÓ EN BOLAS A ATENDER EL TELÉFONO #GranHermano pic.twitter.com/nDI9VXxdfy — aaron  (@aarontsuarez) February 14, 2024

EMMA DESTRUÍDO, LUCIA LLORANDO Y FURIA QUERIENDO TENTARSE DESNUDA #GranHermano pic.twitter.com/PfTXP9UQG2 — aaron  (@aarontsuarez) February 14, 2024

¿Cómo fue la visita de Nicolás, el marido de Emmanuel?

Mientras Juliana estaba parada desnuda en el fondo, Emmanuel tuvo que quedarse «congelado» mientras su marido se paseaba por la casa y le dejaba un regalo en su cama. Luego, se acercó a Emma para besarlo mientras le recordaba que se quede quieto. «Divertirte, no estés mal, no me extrañes. Te amo, estoy orgulloso de vos.»

Apenas se fue la pareja del jugador, Gran hermano les informó que podían moverse nuevamente, por lo cual el participante se tiró a llorar al piso, mientras los «hermanitos» lo felicitaban y abrazaban.

Además, Licha también tuvo una visita inesperada, de su novia Mili, que lo emocionó hasta las lagrimas. Mientras que Nicolás disfrutó la visita de su madre.