Conmoción por la muerte de la joven influencer Elena Huelva en España

La joven influencer Elena Huelva, quien se había vuelto viral con su mensaje sobre el tratamiento diario contra el cáncer, murió este martes a los 20 años y generó gran pesar en España, país del que ella era oriunda.

La muchacha se había vuelto famosa por su lema «Mis ganas ganan», con el que había dado visibilidad a su enfermedad: a los 16 años, la habían diagnosticado con el sarcoma de Ewing, enfermedad contra la que dio batalla hasta las últimas horas.

En diciembre, la joven había contado que la enfermedad se había extendido a la tráquea y tenía que volver a pasar por radioterapia, aunque tenía expectativas de que su cuadro pudiera revertirse con el tratamiento correspondiente.

Sin embargo, la familia de la chica compartió una bella imagen de ella en las historias de su cuenta de Instagram, donde revelaron que «desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella». «Gracias por todo» agregaron.

Horas antes, la misma Elena había compartido un mensaje donde señalaba que no se encontraba bien de salud. «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto.

Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho» fue su última publicación en Instragram.

Su carisma y su sencillez le habían valido los miles de seguidores que la acompañaron a diario en las redes sociales, incluso personajes muy populares dentro del mundo del espectáculo español como Sara Carbonero y la cantante Aitana, entre otros.

Qué es el sarcoma de ewing

De acuerdo a publicaciones médicas, el sarcoma de Ewing es un tumor óseo que se forma en los huesos o en el tejido suave, afectando principalmente a adolescentes o adultos jóvenes, presentándose en la etapa de la pubertad cuando los huesos están creciendo rápidamente.

El tumor puede originarse en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente se ubica en los huesos más largos como los de brazos, piernas, pelvis, tórax, cráneo o en los huesos planos del tronco. A menudo, la metástasis alcanza a pulmones y otros huesos, registrándose en un tercio de los casos infantiles.