Polémicas declaraciones de Sofía Gonet: «No estaría con un pibe común y laburador»

Sofía Gonet sigue soltera tras su ruptura con Homero Pettinato, pero tiene muy en claro qué tipo de hombre busca para el futuro.

Sofía Gonet reveló qué tipo de hombre busca tras su separación de Homero Pettinato

“¿Le darías una chance a un pibe común y laburador, clase media?”, le preguntaron desde las redes sociales y ella dio una respuesta contundente: “No”.

Después le consultaron sobre la soltería. “¿Estar soltera te sienta de verdad o sólo soy yo con mis suposiciones?” y ella dijo: “Sí, a todas. Estar soltera está infravalorado».

Otra pregunta sobre sus vínculos fue: “¿Querés conocerme y casarnos luego?”, a lo que contestó: “Yo soy más de casarnos y conocerte luego”.

Sofi Gonet se separó de Homero Pettinato y sorprendió con un video en el que explicaba que prefería huir de su tristeza y divertirse en Miami. Al regresar hizo otro posteo en el que criticó todo lo que le molestaba de él y lo dejó muy expuesto al revelar intimidades muy vergonzosas.