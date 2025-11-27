Sorpresa en la gala de eliminación MasterChef Celebrity: quién se fue

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, que continúa liderando el rating, se preparaba para una eliminación cargada de tensión con nueve participantes en riesgo. Sin embargo, la definición de la noche terminó sorprendiendo tanto al público como a los propios concursantes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras la salida de Walas, la quinta eliminación del ciclo, el jurado elevó el nivel de exigencia y el miércoles podía ocurrir cualquier cosa.

MasterChef Celebrity rompió el reglamento: doble salvación y ninguna eliminación

La gala del martes había sido especial: los participantes cocinaron en duplas, aunque solo uno de cada equipo obtendría la preciada subida al balcón. El salvado de la noche fue Ian Lucas, que se aseguró una semana más en el certamen.

De esta manera, quedaron en la cuerda floja nueve figuras: Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, “Turco” Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

La definición parecía encaminarse hacia una salida entre los autores de los peores platos de la gala, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Pero el giro inesperado llegó de la mano de Donato de Santis.

“Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”, anunció el chef, dejando a todos en shock.

Finalmente, la producción decidió que no hubiera eliminado este miércoles debido al abandono de Valentina Cervantes, quien fue la única baja de la noche.