El gran gesto de Ian Lucas con Valentina Cervantes en la gala de última chance

Una nueva gala de última chance se vivió este martes en MasterChef Celebrity, donde uno de los desafíos más comentados de la noche fue cocinar en duplas tras ingresar a ciegas al mercado para elegir los ingredientes del plato.

El reality de cocina continúa liderando con comodidad el rating de su franja horaria, consolidándose como uno de los programas más fuertes del prime time.

Insólito momento en MasterChef: Ian Lucas quiso darle su delantal a Valu Cervantes

Tras imponerse en el mini desafío, el youtuber Ian Lucas fue el encargado de definir las parejas de trabajo y también de elegir con quién competiría él mismo. Sin dudarlo, se inclinó por Valentina Cervantes, una de las participantes con las que mantiene mejor vínculo dentro del certamen.

Aunque el programa aún no ingresó en su tramo final, la tensión, la estrategia y el deseo de ganar ya se sienten en cada estación. “Me di cuenta de que acá son medio falsos: son buena onda, pero todos quieren ganar y se enojan”, comentó Ian en su entrevista individual, dejando al descubierto el clima interno que atraviesa la cocina más famosa del país.

Para sellar su noche, el participante presentó un Goulash con spaetzle que recibió elogios unánimes del jurado —Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis— y que le aseguró su pase directo al balcón.

Sin embargo, cuando estaba por concretar su salvación, ocurrió una situación inesperada. Ian detuvo el proceso y realizó un inusual pedido al jurado y a la conductora, Wanda Nara: quiso cederle su lugar y su delantal a su compañera Valu Cervantes, argumentando que ella lo había ayudado en la preparación del plato que lo salvó.

La conductora no dudó en aclarar las reglas: “Si querés quedarte, quedate, pero solo vos podés subir al balcón”, le indicó Wanda, descartando la posibilidad de transferencia.

Finalmente, Ian aceptó la decisión y se aseguró su lugar en el balcón, quedando fuera de la gala de eliminación y protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.