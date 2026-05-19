“Soy de fierro”: el emotivo discurso de Mirtha Legrand tras ganar otro Martín Fierro

Mirtha Legrand recibió el premio Martín Fierro a labor periodística femenina por La Noche de Mirtha y dejó un emotivo discurso en el que celebró su extensa trayectoria en televisión.

“Tengo 34 premios Martín Fierro, cada año me da más placer”, expresó la conductora tras recibir la distinción, que compartió con Carolina Amoroso y Soledad Larghi.

“Soy como el Martin, soy de fierro”, afirmó Mirtha entre aplausos y agregó: “Mientras tenga salud, voy a seguir, no se van a librar de mí”.

Mirtha Legrand habló de su trayectoria y emocionó a todos

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la conductora también destacó el cariño de sus colegas y aseguró que seguirá asistiendo a las ceremonias mientras pueda hacerlo. “El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo para recibir el afecto de todos mis colegas”, sostuvo la diva de la televisión argentina.

Durante su discurso tras conseguir este lunes el galardón, Legrand presentó a integrantes de su mesa, entre ellos Marcelo Polino, Teté Coustarot y su hija Marcela, quien la acompañó durante la ceremonia.