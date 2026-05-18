Premios Martín Fierro 2026 en vivo por Telefe: horario, canales y la lista completa de nominados.

Llegó la noche más esperada para la televisión argentina: este lunes 18 de mayo 2026, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) despliega su alfombra roja para dar inicio a los Premios Martín Fierro 2026.

El emblemático Hotel Hilton de Puerto Madero se convierte en el epicentro del espectáculo local, reuniendo a las máximas figuras de la pantalla chica en una gala de Martín Fierro 2026 conducida por Santiago del Moro.

Con una transmisión oficial a cargo de Telefe, la ceremonia promete ser un reflejo del mapa actual de la industria, distribuyendo estatuillas en 35 categorías que abarcan desde el periodismo riguroso hasta los grandes formatos de reality.

Premios Martín Fierro 2026: horarios y cómo ver en vivo la transmisión de Telefe

La gran fiesta de la televisión argentina está estructurada en dos etapas bien definidas para captar el encendido de la audiencia. El despliegue de los Premios Martín Fierro 2026 se inicia a las 19 con la clásica alfombra roja, donde se analizarán los looks de las celebridades y se realizarán las primeras entrevistas exclusivas.

Posteriormente, a las 21, dará comienzo la ceremonia de premiación formal bajo la conducción de Santiago del Moro.

Para seguir el minuto a minuto en vivo por televisión, Telefe habilitará su señal de forma tradicional en las distintas plataformas de cable, mientras que las nuevas audiencias podrán sintonizar el evento de manera digital mediante sus canales de streaming en YouTube y Twitch:

DirecTV: Canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Flow: Canal 12 / Canal 10.

Telecentro / Telecentro Play: Canal 12 / Canal 1001.

Los nominados que marcan la agenda de los Premios Martín Fierro 2026

La competencia de este año se presenta sumamente reñida, con producciones de alto impacto que dominaron el debate público. En el rubro de ficción, la disputa principal se concentra entre «Amia, la serie» (Telefe) y «La voz ausente» (Eltrece), una categoría que también tracciona fuertes candidaturas en las ternas de actuación para figuras como Benjamín Vicuña, César Bordón y Susú Pecoraro.

Por el lado del entretenimiento y los realities, formatos masivos como «Gran Hermano 2025» y «MasterChef Celebrity» se posicionan como los grandes favoritos para acaparar las estatuillas técnicas y de producción integral.

Asimismo, las ternas de conducción generan una enorme expectativa. La labor femenina destaca la presencia de figuras consagradas como Moria Casán, Vero Lozano y Mariana Fabbiani, mientras que en la conducción masculina, el propio anfitrión de la noche, Santiago del Moro, compite directamente con Iván de Pineda, Darío Barassi y Guido Kaczka.

Cada categoría pondrá bajo la lupa la vigencia de los formatos tradicionales frente al avance del contenido multiplataforma en el prime time local.