Mirtha Legrand vuelve este sábado: quiénes son los invitados de su mesa del 9 de mayo
Mirtha Legrand regresa este sábado 9 de mayo a la televisión luego de varias semanas de ausencia por un cuadro de bronquitis y ya están confirmados los invitados que la acompañarán en una nueva edición de La noche de Mirtha.
La diva volverá a la pantalla de eltrece desde las 21:30 con una mesa marcada por el espectáculo, el humor y la actualidad.
Quiénes estarán en la mesa de Mirtha Legrand
Entre los invitados confirmados para este sábado aparecen:
- Mariano Martínez
- Elena Roger
- Fernanda Metilli
- Juan Leyrado
Según trascendió, la mesa combinará temas vinculados al teatro, la televisión y la actualidad artística, en el esperado regreso de la conductora a la pantalla.
El regreso de Mirtha tras sus problemas de salud
La conductora estuvo alejada de la televisión durante tres fines de semana debido a una bronquitis que la obligó a guardar reposo médico. Durante ese tiempo, su nieta Juana Viale quedó al frente de los programas.
En las últimas horas, Mirtha volvió a las grabaciones y fue fotografiada sonriente y de buen ánimo en los estudios de televisión, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores.
A qué hora empieza “La noche de Mirtha”
El programa se emitirá este sábado desde las 21:30 por la pantalla de eltrece y también podrá verse a través de distintas plataformas digitales del canal.
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