Mirtha Legrand vuelve este sábado: quiénes son los invitados de su mesa del 9 de mayo

Mirtha Legrand regresa este sábado 9 de mayo a la televisión luego de varias semanas de ausencia por un cuadro de bronquitis y ya están confirmados los invitados que la acompañarán en una nueva edición de La noche de Mirtha.

La diva volverá a la pantalla de eltrece desde las 21:30 con una mesa marcada por el espectáculo, el humor y la actualidad.

Quiénes estarán en la mesa de Mirtha Legrand

Entre los invitados confirmados para este sábado aparecen:

Mariano Martínez

Elena Roger

Fernanda Metilli

Juan Leyrado

Según trascendió, la mesa combinará temas vinculados al teatro, la televisión y la actualidad artística, en el esperado regreso de la conductora a la pantalla.

El regreso de Mirtha tras sus problemas de salud

La conductora estuvo alejada de la televisión durante tres fines de semana debido a una bronquitis que la obligó a guardar reposo médico. Durante ese tiempo, su nieta Juana Viale quedó al frente de los programas.

En las últimas horas, Mirtha volvió a las grabaciones y fue fotografiada sonriente y de buen ánimo en los estudios de televisión, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores.

A qué hora empieza “La noche de Mirtha”

El programa se emitirá este sábado desde las 21:30 por la pantalla de eltrece y también podrá verse a través de distintas plataformas digitales del canal.