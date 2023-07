«Stops que nos pone la vida»: qué es el SIBO, el cuadro que le diagnosticaron a Araceli González

La actriz Araceli González contó que tiene sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO), luego de conocer los resultados de una serie de estudios que se realizó por un malestar estomacal.

“Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”, expresó González en sus redes sociales. Además, lo entendió como un llamado de atención frente al ritmo de vida que está teniendo como empresaria.

“No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien”, reveló sobre sus hábitos alimentarios.

“Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo”, agregó.

“Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien”, remarcó.

En ese sentido, aconsejó que lo más importante es «tener el diagnóstico” e “ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde” frente a síntomas como la inflamación de abdomen, constipación o malestar intestinal.

Qué es el SIBO, el síndrome que afecta a Araceli González

El SIBO son las siglas de lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Este es un síndrome que presenta síntomas como dispepsia, flatulencias, náuseas, hinchazón y dolor abdominal, fatiga, diarrea y estreñimiento.

Esto se produce por la anómala y excesiva cantidad de bacterias en el intestino delgado, que en realidad se suelen encontrar en el intestino grueso.

Si bien en algunos casos se soluciona con una operación, en otros se trata con antibióticos. Esta problemática es frecuente en las intervenciones quirúrgicas en el estómago, pero también puede ser el resultado de inconvenientes estructurales y de ciertas enfermedades.

Con información de NA