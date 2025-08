Streaming del Conicet | La madre que da su vida por sus hijos conmovió a todos: “Morirá”

La exitosa transmisión en vivo de la expedición del Conicet desde el fondo del mar argentino sumó un nuevo capítulo viral que conmovió a las redes sociales. La cámara del robot submarino enfocó a una pulpo hembra incubando sus huevos y la explicación de los científicos sobre su destino final generó una ola de emoción y homenajes. Acá te dejamos los detalles.

Streaming del Conicet: la madre que da su vida por sus hijos conmovió a todos

Mientras las imágenes del Conicet mostraban a la pulpo cuidando su nido, uno de los científicos a bordo explicó el sacrificio que realiza. «Va a morir porque la pulpo hembra destina tanta energía en el cuidado de su descendencia que disminuye su supervivencia. Tanto es así que muere», sentenció.

Otra de las científicas de la expedición aportó más detalles sobre el proceso. “No come en ningún momento porque no puede abandonar los huevos para que no los agarre un depredador. Se queda ahí para oxigenarlos, y cuando los huevos nacen, ellas mueren”.

La información, desconocida para la mayoría de los espectadores, generó una profunda repercusión en las redes sociales, que se llenaron de mensajes y fotos en homenaje a la que calificaron como una “orgullosa madre del océano”, destacando su instinto y sacrificio.

Streaming del Conicet: el asombroso “pulpo de cristal”

La histórica expedición del Conicet en las profundidades del cañón submarino de Mar del Plata sumó un nuevo hallazgo que revolucionó a la comunidad científica y al público: las cámaras del robot submarino captaron por primera vez en aguas argentinas un ejemplar del extraño “pulpo de cristal”.

Se trata de un molusco cuyo nombre científico es Vitreledonella. Su principal característica, que sorprendió a los miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo, es su cuerpo casi completamente transparente, a excepción de sus ojos, el nervio óptico y el tracto digestivo, que son opacos.

