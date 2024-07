Survivor Expedición Robinson: funcionó el falso «ídolo de inmunidad» y una jugadora cayó en la trampa

El falso «ídolo de inmunidad» implantando por un grupo de supervivientes funcionó y una jugadora de Survivor Expedición Robinson, cayó en la trampa.

Eugenia Propedo fue la integrante del campamento Sur que obtuvo el verdadero «ídolo de inmunidad», pero cuando logró su hallazgo planeó hacerle una broma a su compañera Giselle Margonari.

Con ayuda de varios compañeros creó un amuleto falso y lo escondió en la isla a la espera de que su trampa funcione. Sin embargo los días pasaban y Giselle parecía no encontrarlo, por lo que decidieron ayudarla a caer en el engaño.

“Giselle no entiende cómo comportarse, siendo que incluso se lo hemos marcado o se lo han dicho, de que baje su intensidad, desesperación y conductas negativas, ella no repara en nada y está enloquecida por no irse, así que va cavando su propia tumba”, expresó Aixa Legarreta cuando explicó sus razones por la cual quería que su compañera sea víctima de la estratégica broma.

Por su parte Iván, el participante de Neuquén, contó que tuvo que mover cuatro veces de lugar el ídolo falso para que Giselle pudiera encontrarlo porque siempre lo pasaba por alto. Pero lo que el jugador no sabía y que Eugenia, la creadora del plan, si descubrió es que Giselle tomó el amuleto falso pero decidió guardar el secreto.

La acción de no contarle a sus compañeros el descubrimiento, le dio razones a Eugenia para estar en contra: «Es una persona en la que no puedo confiar».

Survivor Expedición Robinson: la reacción de Giselle al encontrar el falso ídolo de inmunidad

Durante la búsqueda del ídolo de inmunidad, Giselle le preguntó a sus compañeros si en caso de encontrarlo, debían mantenerlo en secreto. Pese a que todos opinaron que si, la jugadora cuando se topó con el ídolo de inmunidad falso decidió ocultarlo y dar cuenta de que seguía sin verlo.

Giselle cayó en la trampa del ídolo falso 🙆🏻‍



¡Mirá #SurvivorTelefe 🌴con @marley_ok en https://t.co/aDNOdJcR2I!



Volvé a ver los episodios en @disneyplusla pic.twitter.com/GgtAmNxQ9o — Survivor Telefe (@survivortelefe) July 30, 2024

En su entrevista Giselle, la sobreviviente de Cromañón, se mostró contenta pensando que se trataba del verdadero amuleto y expresó que lo quería tener solo en caso de necesitarlo.

Después de ocultarlo en su mochila, la superviviente cuestionó el accionar de Juan Pablo Goldi ya que aseguró que este intentó revisar sus pertenencias en busca del ídolo. Pero ella desconoce que Goldi sabe sobre todo el plan organizado por Eugenia.