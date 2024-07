El Consejo Tribal de Survivor Expedición Robinson eligió a su nueva eliminada: quién fue

El equipo Sur se enfrentó al Consejo Tribal de Survivor Expedición Robinson y tuvo que votar por un integrante para que abandone la isla. Este domingo Marley despidió a su quinta eliminada del programa.

El campamento Sur se había mantenido invicto por varios días, pero en la última competencia perdió su racha y este domingo tuvo que enfrentarse al Consejo Tribal. Si bien Mauro le había expresado a sus compañeros las ganas de ser eliminado, este fue el menos votado y la eliminada terminó siendo Malvina.

Malvina Ramírez quedó en el ojo de las críticas recientemente por un polémico comentario transfóbico que realizó sobre una de sus compañeras. Sin embargo sus compañeros desconocen estos dichos y al votar, todos expresaron que la eligieron por estrategia.

De esta manera con ocho votos en contra, la participante fue la quinta eliminada del programa de supervivencia.

Survivor Expedición Robinson: la despedida de Malvina

Malvina, quién es directora de escuela rural, fue eliminada este domingo y con su salida, Marley apagó otra antorcha en la isla.

“Voy a extrañar la isla, me acostumbré a ellos y a la dieta, pero voy a dormir más cómoda”, le comentó la participante al conductor del programa.

“No pensé que era una experiencia tan extrema, no soy deportista de élite, soy normal ”, reflexionó más tarde y luego les deseó a sus compañeros buena suerte para los días que les quedan en la isla.

“La experiencia en el programa para mí fue fantástica porque me hizo encontrarme con mi persona salvaje, me hizo vivir la vida como una salvaje, durmiendo en el suelo, siendo picada por insectos y en la oscuridad. Fue vivir como un primitivo, realmente fue una experiencia muy buena conectarme con la naturaleza además, que es algo que me encanta”, sostuvo Malvina.