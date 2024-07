Survivor Expedición Robinson: se apagó la segunda antorcha y el equipo Norte despidió a una integrante

Regresó el Concejo Tribal a Survivor Expedición Robinson y se decidió la eliminación de una nueva participante. Luego de la salida de Braian el martes pasado, esta noche el equipo Norte tuvo que despedir a una de sus integrantes.

Este jueves los equipos «Norte» y «Sur» compitieron otra vez por la inmunidad. Fue el segundo juego de inmunidad grupal de la semana y por primera vez, el campamento sur logró su merecido triunfo luego de tres derrotas consecutivas.

El desafío requiso de mucho esfuerzo físico, equilibrio y concentración, pero con el paso de los días en la isla el equipo Norte que era el más fuerte, se vio debilitado y no logró otra victoria. Por ello fueron los elegidos para pasar por el Consejo Tribal.

La decisión de a quién votar una vez más mostró algunos desacuerdos y fuertes discusiones entre participantes. Sin embargo a la hora de votar, todos le aseguraron a Marley que pudieron llegar a un acuerdo y a un voto inánime.

Todo el campamento votó a Maru Corona y de esta manera fue la segunda eliminada de Survivor Expedición Robinson. De igual manera, ella no lo tomó mal y al irse, les deseó lo mejor a sus compañeros. Tras esto, Marley hizo el ritual para consagrar su eliminación y apagó su antorcha para despedirla.

Quién es Maru, la segunda eliminada de Survivor Expedición Robinson

Maru Corona tiene 32 años, es de Rosario y es docente. Durante su presentación admitió: «Me anoté en el programa para llevarle la contra a mi papá. Él piensa que vive en una burbuja, en un mundo paralelo. Aunque un poco tiene razón».

Luego de ser eliminada Maru habló con Marley sobre su paso en la competencia y aseguró: «Creo que en mi familia van a estar orgullosos solo por el hecho de que estuve aquí».

«Me tocó el mejor grupo que me podía tocar. Les agradezco a cada uno por lo que me ayudaron a subir a la lancha, de apoyo, siempre se lo tomaron bien», le confesó luego a sus compañeros.

«La experiencia en Survivor Expedición Robinson fue por partes linda y por parte tremenda. No sé si todo el mundo se aguantaría estar aquí realmente«, reflexionó la superviviente al despedirse.