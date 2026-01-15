SUSCRIBITE Diario papel
20 min cronometro
Yo Como

Torta con nueces, naranja y chocolate: súper húmeda y en 20 minutos

Una receta muy simple que se puede hacer y disfrutar a la hora del desayuno o la merienda. La sugerencia es de @saludable.st.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
20 min cronometro
Yo Como

Torta con nueces, naranja y chocolate: súper húmeda y en 20 minutos

Una receta muy simple que se puede hacer y disfrutar a la hora del desayuno o la merienda. La sugerencia es de @saludable.st.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevos: 3

azúcar mascabo: 150 gr

harina integral: 50 gr

harina 0000: 200 gr

bicarbonato: 1 cdita.

polvo de hornear: 15 gr

aceite: 50 cc

ralladura y jugo de naranja: 1 unidad

nueces: a gusto

chips de chocolate: a gusto

Preparación

Mezclar bien el azúcar con los huevos. Incorporar la ralladura, el jugo de naranja y el aceite. Continuar mezclando.

Incorporar las harinas, el bicarbonato y el polvo de hornear, previamente tamizados. Mezclar hasta obtener mezcla homogénea.

Incorporar las nueces y los chips de chocolate e integrar con movimientos envolventes. Llevar a molde previamente engrasado, o bien usar una budinera. Cocinar en horno, pre calentado, moderado por 20 minutos (controlar de a ratos).


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería

tortas

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias