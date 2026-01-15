Torta con nueces, naranja y chocolate: súper húmeda y en 20 minutos

Lista de Ingredientes huevos: 3 azúcar mascabo: 150 gr harina integral: 50 gr harina 0000: 200 gr bicarbonato: 1 cdita. polvo de hornear: 15 gr aceite: 50 cc ralladura y jugo de naranja: 1 unidad nueces: a gusto chips de chocolate: a gusto

Preparación

Mezclar bien el azúcar con los huevos. Incorporar la ralladura, el jugo de naranja y el aceite. Continuar mezclando.

Incorporar las harinas, el bicarbonato y el polvo de hornear, previamente tamizados. Mezclar hasta obtener mezcla homogénea.

Incorporar las nueces y los chips de chocolate e integrar con movimientos envolventes. Llevar a molde previamente engrasado, o bien usar una budinera. Cocinar en horno, pre calentado, moderado por 20 minutos (controlar de a ratos).