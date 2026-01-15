Torta con nueces, naranja y chocolate: súper húmeda y en 20 minutos
Una receta muy simple que se puede hacer y disfrutar a la hora del desayuno o la merienda. La sugerencia es de @saludable.st.
Lista de Ingredientes
huevos: 3
azúcar mascabo: 150 gr
harina integral: 50 gr
harina 0000: 200 gr
bicarbonato: 1 cdita.
polvo de hornear: 15 gr
aceite: 50 cc
ralladura y jugo de naranja: 1 unidad
nueces: a gusto
chips de chocolate: a gusto
Preparación
Mezclar bien el azúcar con los huevos. Incorporar la ralladura, el jugo de naranja y el aceite. Continuar mezclando.
Incorporar las harinas, el bicarbonato y el polvo de hornear, previamente tamizados. Mezclar hasta obtener mezcla homogénea.
Incorporar las nueces y los chips de chocolate e integrar con movimientos envolventes. Llevar a molde previamente engrasado, o bien usar una budinera. Cocinar en horno, pre calentado, moderado por 20 minutos (controlar de a ratos).
Comentarios