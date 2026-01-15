Martín Migueles, ex de Wanda, explotó contra Yanina Latorre: “Decidimos ir a la Justicia”

La conductora Yanina Latorre hizo público el duro testimonio de la ex pareja del empresario Martín Migueles, quien lo acusa de ser un “padre abandónico” y de no conocer a su hijo, dejándolo en el ojo de la tormenta, pero el ex de Wanda Nara no se quedó callado y respondió a las acusaciones con un extenso descargo en sus redes sociales.

Yanina afirmó en sus historias de Instagram que Migueles dejó a su ex pareja en diciembre de 2019, mientras ella estaba embarazada de 4 meses y que, aparentemente, él la habría abandonado de un día para el otro por otra mujer y dejándola «en la calle».

El descargo de Martín Migueles luego de las acusaciones expuestas por Yanina

Además, expuso la batalla legal por una causa de alimentos que tendría con la mujer, aludiendo que durante mucho tiempo le pasó montos muy por debajo de los estipulados.

En las últimas horas, el empresario tomó el guante y respondió a la información de Latorre con un comunicado asegurando que no es un «padre abandónico» y que jamás fue deudor alimentario. En su versión reclama que él y su familia intentaron formar un vínculo con el menor, pero que la madre se oponía a ello.

“Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”, comenzó.

“No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y, aun a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, sentenció.

“Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”, se defendió de las acusaciones.

A su vez, reveló estar pasando un difícil momento en su vida privada: “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

Para cerrar, el empresario volvió a defender su postura y pidió a los medios que investiguen con los datos que dispuso a la Justicia: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir: jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”.