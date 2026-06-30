Susana Giménez opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni: “Por suerte se fue”

Susana Giménez volvió a referirse a la actualidad política y sorprendió con una contundente declaración sobre el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos y acusaciones por un presunto enriquecimiento ilícito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora partió rumbo a Miami para asistir al partido entre Argentina y Cabo Verde, que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium, por el Mundial 2026.

Antes de embarcar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la diva habló con la prensa sobre el motivo de su viaje y también respondió preguntas sobre la situación política del país.

El viaje de Susana Giménez y la posibilidad de entrevistar a Lionel Messi

Durante la charla con los periodistas, Susana evitó confirmar las versiones que indican que estaría preparando un programa especial para Telefe con la familia de Lionel Messi e, incluso, con la participación del capitán de la Selección argentina.

Consultada al respecto, prefirió mantener la cautela. «No puedo decir», respondió, y solo confirmó que su viaje tiene como objetivo ver jugar a Messi.

Tampoco quiso dar precisiones sobre el supuesto especial televisivo, aunque distintas versiones aseguran que el proyecto estaría muy avanzado. «No sé, voy a ver el partido», expresó.

Además, la conductora elogió al equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó el presente de la Selección. «Es un equipo maravilloso. Somos una cosa increíble», afirmó.

La contundente frase de Susana Giménez sobre Manuel Adorni

En un video difundido por Farándula Show, un cronista le consultó a la conductora qué opinaba sobre la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Lejos de esquivar la pregunta, Susana fue tajante: «Por suerte se fue, es una vergüenza», respondió sin vueltas.

Su postura frente al Gobierno

A lo largo de los últimos años, Susana Giménez expresó públicamente su respaldo al presidente Javier Milei en distintas oportunidades.

Sin embargo, las denuncias y sospechas que rodearon a Manuel Adorni generaron un fuerte impacto político y también despertaron cuestionamientos dentro del espacio de La Libertad Avanza, un contexto sobre el que la conductora no dudó en manifestar su malestar con una frase que rápidamente se viralizó.