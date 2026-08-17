El mensaje de la Embajada de Estados Unidos por el Día de San Martín: homenaje al prócer y un llamado a la «libertad»

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en un evento organizado por la AmCham el jueves 13. (Foto: Enrique Garcia Medina)

La Embajada de Estados Unidos en Argentina rindió homenaje este 17 de agosto al General José de San Martín al cumplirse 176 años de su paso a la inmortalidad, sumándose a los actos oficiales en memoria del prócer sudamericano. A través de sus canales institucionales, la sede diplomática destacó la gesta independentista y ponderó los valores compartidos entre ambas naciones.

«Este 17 de agosto, junto a los argentinos, rendimos homenaje al General José de San Martín y su legado en la construcción de una nación libre. La libertad es un valor fundamental que une a nuestros países y forma parte de la historia y la identidad de argentinos y estadounidenses», expresó la delegación diplomática en su mensaje oficial.

Este 17 de agosto, junto a los argentinos, rendimos homenaje al General José de San Martín y su legado en la construcción de una nación libre.



La libertad es un valor fundamental que une a nuestros países y forma parte de la historia y la identidad de argentinos y… August 17, 2026

El homenaje del Ejército Argentino a 176 años de la muerte del Libertador

En paralelo, el Ejército Argentino conmemoró la trayectoria del Libertador de América, destacando su genio militar y su visión estratégica para asegurar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata a través de un plan continental sin precedentes.

Entre los principales hitos sanmartinianos recordados por la fuerza armada se destacan:

Creación de Granaderos y combate de San Lorenzo: Tras su arribo a Buenos Aires en 1812 , San Martín organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo , logrando su primera victoria el 3 de febrero de 1813 .



Tras su arribo a Buenos Aires en , San Martín organizó el , logrando su primera victoria el . El Cruce de los Andes y la liberación de Chile: Al mando del Ejército de los Andes , preparado en Mendoza entre 1814 y 1817, cruzó la cordillera y consolidó la independencia chilena con los triunfos en Chacabuco (1817) y Maipú (1818).



Al mando del , preparado en Mendoza entre 1814 y 1817, cruzó la cordillera y consolidó la independencia chilena con los triunfos en (1817) y (1818). La independencia del Perú: Tras desembarcar en Paracas en agosto de 1820, declaró la independencia en Lima en 1821 y asumió el protectorado del territorio peruano.

«Código de honor» y vigencia institucional

Desde la fuerza armada remarcaron que el legado del prócer no se limitó a sus victorias en el campo de batalla, sino que instauró una doctrina ética que perdura en las instituciones militares. Su código de honor se mantiene inmortalizado en el Colegio Militar de la Nación, mientras que el Regimiento de Granaderos a Caballo custodia en forma permanente el mausoleo donde descansan sus restos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y su figura continúa siendo conmemorada en todo el país como el principal estratega militar y Padre de la Patria.