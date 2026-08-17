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Cómo hacer torta de manzana con avena y almendras: perfecta para acompañar el mate

Esta receta de torta de manzana con avena y almendras combina fruta fresca, miel y frutos secos, logrando una textura tierna y rendidora sin complicaciones en la cocina.

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Redacción

Por Redacción

Torta de manzana con avena y almendras: la receta fácil y húmeda.-

Torta de manzana con avena y almendras: la receta fácil y húmeda.-

La búsqueda de alternativas caseras para la merienda encuentra en la torta de manzana con avena y almendras una fórmula equilibrada y práctica, para disfrutar esta misma tarde.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) destacan que incorporar cereales integrales y frutas en las preparaciones cotidianas, como esta torta de manzana con avena y almendras, aporta fibra dietética y ayuda a moderar el consumo de ultraprocesados.

Al sumar la acidez de la fruta verde, el crocante de los frutos secos y el endulzado natural de la miel, esta opción se posiciona como un comodín infalible para acompañar el mate sin pasar horas horneando.

Ingredientes para la torta de manzana con avena y almendras

La combinación de dos tipos de harinas garantiza una estructura aireada, que sostiene la humedad de la fruta sin apelmazarse.

  • Base seca y leudado: 1 taza de harina de avena, 1 taza de harina leudante y 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Sustrato frutal y crocante: 3 manzanas verdes medianas y 1 puñado de almendras trituradas.
  • Líquidos y emulsión: 3 huevos frescos, ½ taza de leche descremada y 1 pocillo de aceite neutro.
  • Endulzante y aroma: ⅔ de taza de miel y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta de manzana con avena

  1. Precalentado: encendé el horno a 180°C y prepará un molde tradicional, enmantecado y enharinado (o forrado con papel manteca) para evitar adherencias.
  2. Corte de la fruta: pelá las tres manzanas verdes y cortalas en láminas bien finas, para que se integren fluidamente a la masa.
  3. Integración líquida: en un bol amplio, batí ligeramente los huevos con la leche descremada, el aceite neutro, la miel y la esencia de vainilla hasta homogeneizar.
  4. Incorporación de secos: sumá la harina de avena tamizada con la harina leudante y el polvo para hornear. Mezclá con movimientos suaves y envolventes hasta obtener una consistencia libre de grumos.
  5. Ensamble y cubierta: añadí las láminas de manzana a la masa distribuyéndolas de forma pareja. Volcá todo en el molde, emparejá la superficie con espátula y espolvoreá las almendras trituradas por encima.
  6. Cocción y desmolde: horneá a 180°C durante 35 a 40 minutos. Confirmá el punto introduciendo un palillo en el centro (debe salir limpio y seco). Dejá entibiar sobre una rejilla antes de desmoldar para conservar la humedad de la miga.


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La búsqueda de alternativas caseras para la merienda encuentra en la torta de manzana con avena y almendras una fórmula equilibrada y práctica, para disfrutar esta misma tarde.

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