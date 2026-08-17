Cómo hacer torta de manzana con avena y almendras: perfecta para acompañar el mate

Torta de manzana con avena y almendras: la receta fácil y húmeda.-

La búsqueda de alternativas caseras para la merienda encuentra en la torta de manzana con avena y almendras una fórmula equilibrada y práctica, para disfrutar esta misma tarde.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) destacan que incorporar cereales integrales y frutas en las preparaciones cotidianas, como esta torta de manzana con avena y almendras, aporta fibra dietética y ayuda a moderar el consumo de ultraprocesados.

Al sumar la acidez de la fruta verde, el crocante de los frutos secos y el endulzado natural de la miel, esta opción se posiciona como un comodín infalible para acompañar el mate sin pasar horas horneando.

Ingredientes para la torta de manzana con avena y almendras

La combinación de dos tipos de harinas garantiza una estructura aireada, que sostiene la humedad de la fruta sin apelmazarse.

Base seca y leudado : 1 taza de harina de avena, 1 taza de harina leudante y 1 cucharadita de polvo para hornear.

: 1 taza de harina de avena, 1 taza de harina leudante y 1 cucharadita de polvo para hornear. Sustrato frutal y crocante : 3 manzanas verdes medianas y 1 puñado de almendras trituradas.

: 3 manzanas verdes medianas y 1 puñado de almendras trituradas. Líquidos y emulsión : 3 huevos frescos, ½ taza de leche descremada y 1 pocillo de aceite neutro.

: 3 huevos frescos, ½ taza de leche descremada y 1 pocillo de aceite neutro. Endulzante y aroma: ⅔ de taza de miel y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso: cómo preparar y hornear la torta de manzana con avena