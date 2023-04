Tamara Bella contó cuánto la afectó en el embarazo el escándalo con su ex

Tamara Bella contó cuánto la afectó en el embarazo el escándalo con su expareja, Pablo Vázquez Kunz. “Mi panza no está creciendo, estoy de ocho meses y no tengo panza todavía. Tengo una pancita mínima y eso es por el estrés y todo lo que estoy viviendo”, dijo la actriz sobre su difícil presente.

En este sentido, Tamara expresó: “Tengo una hija más grande, Renata, la tuve que cambiar de colegio. Todo es muy difícil y no tengo gente que me ayude acá en Pilar, están en capital y por eso me quiero mudar”.

El difícil momento de Tamara Bella tras su separación

Tamara Bella habló con el programa de televisión Mañanísima de su difícil presente, embarazada de 8 meses, tras la separación de su expareja, quien según reveló, no se hace cargo de los gastos que le corresponden.

“¿Tenes un lugar donde parir?”, le preguntó Carmen Barbieri y ella contestó: “No. Pero sí la justicia falló a mi favor, él me tiene que pagar el sanatorio, la obra social para mí y la bebé y los alimentos para la beba, pero no está ocurriendo”.

“Voy a trabajar hasta que el cuerpo me lo permita”, dice la actriz que forma parte del equipo de Qué pretende usted de mí, de lunes a viernes de 14 a 16, y de Enredada a las 19, ambos programas se emiten en el Canal de la Ciudad; y los sábados y domingos de 14 a 18 está en La Tarde del Nueve, por El Nueve.

Cabe recordar que Tamara vive en Pilar, en la casa que compartía con su exmarido. Está junto a su hija mayor Renata, fruto de una relación anterior. “Ella es mi bastión, es todo lo que está bien. Por momentos es demasiado madura, me saca adelante en todo, me dice que va a estar todo bien, que me quede tranquila. Si no fuera por ella estaría en la cama”, dice sobre la adolescente que en agosto cumple 15 años.