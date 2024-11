Temporada de Escorpio: qué es y cómo afectará a cada signo en el amor

El 22 de octubre comenzó la temporada de Escorpio, el octavo signo del zodiaco, reconocido por su alta intensidad, a pesar de tratarse de un signo de agua y de cualidad fija. Tiene mucha imaginación e intuición, una gran capacidad para el análisis, fuerza de voluntad y firmeza, aunque también lo caracteriza su sensibilidad y consigo mismo y su entorno.

Cómo afectará la temporada de Escorpio a los signos

Debido a las características de Escorpio, las vibras generales de este mes estarán puestas en la pasión, los encuentros y el conectar en profundidad con los demás. Por supuesto que afectará a cada signo de forma particular, así que hay que prestar especial atención para entender como manejar esta temporada.

Aries

Esta temporada tan intensa que estás transitando está modificando poco a poco tu forma de relacionarte y ver el amor, Aries. Estás con deseos de expresarte con más honestidad y demostrarle todo tu amor a esa persona especial para ti. Ya sea a través de gestos o detalles especiales, queres conectar profundamente con esta persona. Aunque si todavía no has encontrado a tu pareja ideal, no te preocupes porque a lo largo de todas estas semanas tendrás la oportunidad de conocerla o conocerlo. Las chances son muy altas, ya que este mes será muy dinámico para vos. No te faltarán oportunidades de vivir nuevas y apasionantes experiencias amorosas.

Tauro

Estás creciendo y madurando mucho a nivel del amor, Tauro. Esta temporada de tu signo opuesto complementario traerá mucha novedad a tu vida sentimental. Incluso, lograrás dejar atrás ciertos hábitos tóxicos y negativos de tu personalidad y podrás encarar las próximas semanas renovado. Aprovecha este mes que te augura novedades y hasta un nuevo amor. Animate a las oportunidades que se te presenten y dejá más espacio para divertirte y salir con tus amigos. Estarás más romántico que de costumbre y desearás compartir tu amor con los que te rodean.

Géminis

Tu vida amorosa se deslizará con rapidez y dinamismo. Esta temporada influirá poco a poco hacia un nuevo renacer en tu corazón. El mes de noviembre te anuncia nuevas oportunidades en el amor y tendrás la suerte de conocer a la persona indicada para tu vida. Puede que si estás soltero la encuentres en alguna reunión o encuentro con amigos cercanos. Allí estará esa persona especial que te deslumbrará por completo. En caso de que ya estés con una pareja estable, estas semanas serán ideales para hacer acuerdos y replantear el destino de su relación. Soluciona esos conflictos y demuéstrale lo mucho que la amas.

Cáncer

Las influencias de esta temporada te irán conduciendo hacia la relación perfecta y de ensueño que te mereces. Estarás conectado más que nunca a tu intuición y dejarás que las cosas fluyan a su propio ritmo. El amor cobrará un papel importante durante esta temporada de Escorpio y vos no quedarás indiferente a sus señales. No tengas miedo de expresarle tus sentimientos a esa persona que tanto te interesa, Cáncer. No dejes pasar las oportunidades porque luego te arrepentirás. Sin embargo, recuerda ser fiel a vos mismo y a tus deseos amorosos, no intentes convencer a nadie de estar a tu lado.

Leo

Tus relaciones y sobre todo las más íntimas y personales, se verán modificadas a lo largo de esta temporada de Escorpio, querido Leo. Pondrás el énfasis no solo en pasar más tiempo de calidad con tu pareja, sino también con tus familiares y amigos. Si estás conociendo a alguien nuevo, también tendrás la necesidad de conectar más allá de lo superficial de esta relación. Estas semanas te movilizarán mucho a nivel introspectivo y conocerás nuevas facetas de tu propio ser, Leo. Renovarás tus energías y te focalizarás en todo lo bueno que rodea. Sin embargo, ten cuidado porque viejas relaciones pueden volver a resurgir en tu vida. Es tu decisión.

Virgo

Utiliza estas influencias y todo lo que estás aprendiendo en el amor para construir unas bases sólidas para tu vida amorosa. Durante las próximas semanas estarás experimentando muchas sensaciones a nivel personal. Puede que incluso necesites consultar con algún especialista para que puedas expresar tus emociones y lograr sacarlas hacia el exterior. Aunque sientas que te cuesta bastante al principio, una vez que comiences a poner en palabras lo que sientes, te sentirás liberado, Virgo. Todas tus relaciones cambiarán de aquí en adelante, así que aprovecha este momento del año para sincerarte y abrirte al amor. Te sorprenderá ver todo lo bueno que se aproxima a tu vida.

Libra

Tal vez te encuentres en una encrucijada amorosa durante este momento, Libra. Pero no te desanimes por esta incertidumbre que surge de tu corazón, pues pronto se aclararán las cosas. Has estado experimentando diversas situaciones que te han hecho replantearte muchas cosas del amor. Sin embargo, deberías considerar esos desafíos y utilizarlos como aprendizajes. Ya estás capacitado para saber qué quieres y que no para vos. Y eso abarca todo tipo de relaciones en tu vida. Ya sea a nivel laboral, profesional o personal, tendrás que filtrar y asegurarte de que estás con las personas correctas. No tengas miedo de cerrar ciclos y de comenzar de nuevo.

Escorpio

Esta es tu maravillosa temporada Escorpio, así que sentirás tus energías como nunca antes habías experimentado. Estarás tan en sintonía con tus deseos que te resultará imposible expresarlos con palabras. Tendrás la emoción y la pasión a flor de piel. Y en lo que respecta a tus relaciones, vas a querer pasar más tiempo de calidad y armonía con los tuyos. Ya sea que tengas pareja o no, también conectarás profundamente con esa persona que es especial para vos. Aprovecha las próximas semanas para innovar y probar cosas diferentes, ya que contarás con los ánimos para aventurarte en propuestas interesantes. Tampoco tengas miedo de mostrarte tal cual sos, Escorpio.

Sagitario

En esta ocasión las influencias irán directamente a impactar en tu amor propio, Sagi. Durante la temporada de Escorpio estarás más concentrado en vos mismo que en los demás. Y será ideal, porque gracias a este momento introspectivo lograrás comprender muchas de tus actitudes y decisiones del pasado. Estarás transformando tu realidad como lo anhelabas desde hace tiempo. Tus relaciones se tornarán más profundas y menos superficiales, Sag. También podrás expresarte honestamente y dejar bien en claro cuáles son tus sentimientos a esa persona que te interesa. Mantén tu mente abierta y deja que las energías del amor fluyan en tu vida.

Capricornio

Esta temporada de Escorpio tendrá muchas influencias sobre tu familia y el hogar en general. Puede que ya estés percibiendo poco a poco como tu forma de relacionarte con tus personas más cercanas va cambiando. Tus valores y tradiciones serán más evidentes que nunca durante las próximas semanas y tendrás en cuenta todo lo que has aprendido este último tiempo. Vas a tener las emociones a flor de piel y querrás manifestar tus deseos más profundos a tu enamorado o enamorada. Se aproximan a tu vida semanas de mucha intensidad, pasión y finalmente generarás vínculos profundos con las personas con las que convives y más interactúas.

Acuario

A lo largo de las próximas semanas notarás como las influencias de esta temporada hacen efecto en tu vida, Acuario. ¿Qué es lo que deseas ver manifestado en el amor? es una pregunta que deberás responder durante este mes tan particular. Tal vez tengas la necesidad de realizar algunos cambios e incluso dejar atrás a varias personas que no te aportaban nada positivo. Esta transformación generará cambios tan profundos que no tendrás otra opción que aceptarlo y comenzar de nuevo. La clave será que puedas detectar a tiempo cualquier señal de toxicidad o negatividad por parte de los demás y también de vos mismo, Acuario. No te dejes engañar y escucha lo que dicta tu corazón.

Piscis

Una temporada que ha comenzado a tener notables influencias y sobre todo en tus relaciones, Piscis. Con estas fuertes vibras astrales vas a experimentar un renacer amoroso. Incluso este amor puede referirse a vos mismo, pues estarás con los ánimos bien arriba y comenzarás a priorizar tus necesidades personales. Recorda que el amor propio es algo que debes practicar en tu día a día. Y qué mejor momento que esta temporada para poner énfasis en tus deseos y anhelos más profundos. Tampoco te sorprendas si te sentis romántico y demostrativo, pues podrás lucir tu lado más pasional con esa persona que tanto te interesa.

Con información de Horóscopo Negro