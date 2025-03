Tensión en Telefe: la intempestiva decisión que quiere tomar Susana Giménez en 2025

Susana Giménez terminó su último ciclo televisivo de una manera abrupta y tras varios traspiés en su producción o durante las presentaciones y diálogos con los entrevistados, en este contexto es que, a sus 81 años, la diva reveló que desconoce su futuro en la pantalla chica.

La palabra de Susana Giménez: «tengo ganas de viajar y hacer otras cosas”

La diva de los teléfonos dio una noticia que sus fanáticos y televidentes que la siguen en su extensa trayectoria no quisieran escuchar: “No sé si voy a haber televisión, no tengo ganas, tengo ganas de viajar y hacer otras cosas”, señaló Susana.

Asimismo, la conductora explicó que viajó a Uruguay para visitar a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, que debió someterse a una cirugía de cadera y señaló que se encuentra lejos de la última internación a la que tuvo que asistir por fuertes dolores.

“Mecha está bien por suerte, está perfecta. Salió a dar una vuelta manzana”, apuntó Giménez. Sin embargo, este no habría sido el único motivo de preocupación para la diva: según trascendió, habría tenido un fuerte cruce con su nieta, Lucía.

Lucía Celasco, modelo de 28 años e hija de Mercedes, mantiene un perfil bajo aunque los últimos acontecimientos la dejaron en medio de una polémica, aunque Susana lo desconoció rotundamente.

Al ser consultada por el conflicto, la diva se mostró sorprendida: “¿Con mi lucía?, ¿el amor de mi vida? jamás ¿Cómo me voy a enojar con mi nieta?.