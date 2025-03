Peligra el regreso de Susana Giménez a la televisión: La reunión que podría dejarla sin pantalla

El retorno de Susana Giménez a la televisión argentina está en el centro de la incertidumbre. Según fuentes cercanas, la diva espera una reunión clave con Federico Lebrino, su histórico productor, para definir su futuro en la pantalla chica. En este encuentro, se estaría decidiendo si la icónica conductora continúa con su carrera televisiva o si, por el contrario, se aleja definitivamente de los reflectores.

Peligra el regreso de Susana a la televisión: La reunión que podría dejarla sin pantalla

El periodista de espectáculos Luis Ventura aseguró haber recibido información que confirmaría la presencia de Susana en Telefe este año. “Tengo entendido que Susana va a estar este año en la pantalla de Telefe. Hablé con una autoridad del canal que me dice que va a estar, a lo mejor en otro formato, pero va a estar”, afirmó Ventura.

Trascendió que Susana no estaría del todo conforme con la producción, especialmente tras su última experiencia en televisión. Fuentes allegadas indican que la diva habría expresado su disgusto con el rumbo que tomó la programación en su más reciente proyecto, lo que podría influir en su decisión final.

Revelaron cuándo termina Gran Hermano y los programas que comenzarán en Telefe

Por un lado, según confirmó Paula Varela, ya tiene fecha de cierre Gran Hermano. Más allá de que esta temporada no fue tan auspiciosa como las anteriores, el ciclo que conduce Santiago del Moro viene siendo un caballito de batalla.

“Me cuentan que Gran Hermano termina en junio porque ya en junio arranca La Voz”, informó en Intrusos y agregó que, por un tiempo, los dos programas van a convivir, por lo que GH seguramente saldrá menos horas al aire hasta su cierre definitivo.

Con respecto al reality que va a conducir Nico Occhiato, Varela mencionó que Diego Torres no va a ser de la partida. Era uno de los jurados que estaba apalabrado, sin firmar, y no aceptó. “Me dijo que él habló con el canal y no cerró”, comentó.

Vale recordar que los otros tres jurados son: Soledad Pastorutti, Luck Ra y Lali. Falta buscar a alguien para la silla que dejó Torres, y los rumores hablan de Cristian Castro.