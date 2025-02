Marcela Feudale, la histórica locutora de ShowMatch que muestra su faceta política

Marcela «La Enana» Feudale fue la característica locutora de VideoMatch y ShowMatch, los exitosos programas de Marcelo Tinelli. La locutora también participó del Bailando, pero, en el último tiempo, mostró su faceta política.

Marcela Feudale, crítica de Javier Milei

Según Perfil, Marcela Feudale es locutora y periodista y empezó a trabajar en la Rock and Pop y con Tinelli en la década de los 90. Mientras trabajaba decidió estudiar la Licenciatura en Historia. «Tuve dudas, pero me dije: ‘De última, si no llegás, abandonás’. Y me recibí. Me llevó más tiempo de lo habitual, porque empecé en el 99 y terminé en el 2005″, había dicho en una entrevista con La Nación.

Actualmente, es panelista de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América. Allí y en sus redes sociales defiende su posición política, a pesar de que eso le cueste acaloradas discusiones con sus compañeras, sobre todo con Mariana Brey. En ese contexto, se ha mostrado muy crítica del Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei.

Sin ir más lejos, luego del discurso homofóbico del presidente en el Foro de Davos, Feudale criticó a la dirigencia política. «Faltan representantes con ‘pelotas’ que en nombre del conjunto de la población salgan a defender los derechos bien ganados y reflejados en leyes consensuadas que han sido cuestionados», escribió en X, donde cuenta con más de 30 mil seguidores.

Marcela Faudale sobre los incendios en la Patagonia

Tiempo después, la locutora y panelista Marcela Feudale cargó contra el Gobierno Nacional por los incendios en La Patagonia. «Hola Patricia Bullrich y Daniel Scioli, ya que ni siquiera hay partes nacionales (…) ¿No piensan hacerse cargo? ¿Qué espera el Ministerio de Seguridad para activar y dar respuesta a la tarea que pasó a su cartera?», fue la queja que dejó en sus redes.

«Mientras tanto, en la vida real, una nueva regulación para las Prepagas les permite que le cobren más a los adultos mayores«, fue uno de los últimos mensajes de Feudale en X, red en la que se muestra muy activa.

En agosto del 2024 comentó que ya no trabajaría con Marcelo Tinelli, luego de una relación laboral de más de 30 años. «No puedo aceptar la propuesta porque ya tengo un compromiso nuevo. Voy a hacer columnas de historia para Blender, un streaming en el programa de Tomás Rebord», había revelado La Enana.