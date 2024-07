Titi Stoessel y Rodrigo De Paul irán al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini: Qué dijo la cantante sobre el reencuentro con su ex

Este sabado 20 de julio Oriana Sabatini y Paulo Dybala darán el si. El gran evento será en Exaltación de la Cruz, en el exclusivo Dok Haras, donde otras celebridades argentinas como Nicole Neumann, Manu Urcerra, Cande Tinelli y Coti Sorokin se han casado.

Muchos se preguntan que jugadores de la Selección Argentina, compañeros de equipo de Dybala, asistirán al gran día. Según contaron en A La Barbarossa, Rodrigo De Paul es uno de los miembros de la Scaloneta que confirmó su presencia. Allí, el jugador se reencontrá con su ex, Tini Stoessel quien esta invitada por ser amiga de la infancia de Oriana.

Tini habló sobre el posible reencuentro con Rodrigo De Paul

Este viernes, Tini Stoessel regresó al país para asistir a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. La cantante llegó al Aeropuerto de Ezeiza luego de su estadía en México, donde se encontraba grabando su tan esperado regreso a la actuación.

Allí Martina habló con los periodistas de LAM (América TV) y confirmó su presencia en el casamiento de su amiga de la infancia. «¿Mañana vas al casamiento de Oriana y Dybala?» le preguntó Marixa Balli, quien se encontraba conduciendo el progrma. «Sí, vine para eso, para poder estar con Ori, que me invitó. Me organicé para poder estar. Terminé de filmar y ya me vine para Buenos Aires» contestó la artista.

Sin rodeos, Balli le consultó sobre su ex, el futbolista Rodrigo De Paul. «Mañana va Rodrigo también al casamiento…» dijo. «Supongo que sí» respondió Stoessel. Tras confirmarle la asistencia del jugador, Tini respondió: «Ah, bueno, entonces, sí…».

«¿Estás preparada para ese reencuentro?» consultó Marixa. «Y… supongo que nos saludaremos, hace mucho tiempo que no nos vemos» dijo la cantante. Además, afirmó que su acompañando a la fiesta es una amiga que tiene en común con la novia.

«Con Ori, nos conocemos desde que somos re chiquitas. Entonces, tenemos amigas en común del colegio. Voy al casamiento con una amiga de toda la vida, pero va a haber varios amigos más» contó la intérprete. «¿Vas a cantar en el casamiento?» le preguntaron. «No, no voy a cantar. Voy a estar ahí acompañando a Ori y a Paulo, porque sé lo mucho que esperaban este día, así que me pone contenta» aseguró Tini.