Las reglas para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que molestaron a Catherine Fulop: «Me pidió que no haga show»

La cantante Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala darán el sí muy pronto, este 20 de julio en el exclusivo complejo Dok Haras. La boda esta siendo organizada por Claudia Villafañe y tendrá pasteleria de Damián Betular.

La mamá de la novia, la actriz y modelo Catherine Fulop, pasó por el programa «Cortá por Lozano», contó detalles del casamiento de su hija y reveló el curioso pedido que le hizo su hija para ese día.

Sin celulares, sin vídeo y sin pantalla: Lo que reveló Cathy Fulop sobre el casamiento Sabatini – Dybala

Fulop habló con la conductora Verónica Lozano sobre la prohibición del uso de celulares que hay en el casamiento.

«Quieren que los invitados estén relajados, disfrutando el momento y el presente. A veces me pongo nerviosa y digo: ‘ay, que lindo eso. Lo voy a capturar’. Pero no, ¿para qué lo voy a capturar yo si hay alguien contratado para eso? De hecho, ellos lo dicen en su tarjeta, que todos los momentos van a ser capturados y compartidos. Pero sobre todo es para que no se lo pierdan» contó la modelo.

Además, recordó detalles que le molestan de la boda. «No quieren video de casamiento… ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar» expresó con humor la mamá de la novia. «Claudia Villafañe me dijo: ‘¡Pero ellos no quieren!‘. Hasta me negó poner una pantalla» contó Fulop.

«Contá que tu hija te pidió que no hagas show» le pidió la conductora de «Cortá por Lozano». «Mi hija Ori me pidió eso… Yo le dije: ‘Ori, te lo juro’. Cuando es un evento de la familia yo tomo tranquila… Ahora si estoy en una casa, me chupo ,total no soy yo la responsable» comentó Catherine.

«¡Oriana me pidió que no haga show y que no me ande montando en los parlantes!» afirmó entre risas. Además recordó la última vez que visitó a su hija y su yerno en Italia. «La última vez que fui me escondió las botellas de Dom Perignon y me marcó cuáles eran las que sí podía tomar» dijo.