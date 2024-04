La inesperada colaboración entre Tini Stoessel y Lali Espósito: el nuevo proyecto que las une

Dos de las cantantes pop más populares del momento Lali Espósito y Tini Stoessel trabajaran juntas por primera vez. Si bien durante años existieron rumores que las enemistaban, ambas desmintieron su rivalidad en múltiples ocasiones.

Aunque los fanáticos esperarían que se trate de una colaboración musical, este no es el caso: ambas protagonizaran una nueva serie que comenzará su rodaje el próximo mes.

Se trata de «De tontas, ni un pelo», serie que será grabada en Estados Unidos y México entre los meses de mayo y junio. El proyecto se está mantenido en secreto, pero según informaron desde Mediodía Noticias y el sitio IMDb tendrá un gran elenco y será producido por Paola Michelle.

Además de las intérpretes de «Disciplina» y «Ángel», la serie contará con las actuaciones de Diana Vodio, Cassandra Sánchez Navarro, Sebastián Yatra y hasta se rumorea que aparecerá Camila Cabello.

«De tontas, ni un pelo» marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación, quien se dedicó exclusivamente a la música desde que concluyó Violetta, la tira juvenil que le dio fama.

Por su parte, Lali mantuvo su carrera como actriz mientras se dedicaba a su carrera como cantante. El último proyecto que la tuvo como protagonista fue «El fin del amor» la éxitosa serie de Prime Video basada en el libro de Tamara Tenenbaum.

Tini Stoessel sacó otro tema y apuntó contra Cami Homs y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel presentó su nuevo álbum “Un mechón de pelo”, en el cual volcó en sus letras lo que vivió durante su carrera desde que comenzó siendo muy chiquita.

En uno de los temas, “Ni de ti”, cuenta mucho sobre su relación con el futbolista Rodrigo de Paul y la repercusión que tuvo el romance que iniciaron cuando la ex mujer del jugador, Cami Homs, había tenido hace muy poco tiempo a su segundo hijo.

En la canción, Tini recuerda que la tildaron de “roba maridos” y que la catalogaron como “drogadicta”: “Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”.

“Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”, dice en su canción, en la cual incluyó audios de su abuela, que le dio consejos en dicho momento.