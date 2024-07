El detrás de escena de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: Cómo eligieron los anillos y el traje del novio

Este fin de semana una de las parejas del momento dará el si. El jugador de fútbol Paulo Dybala y la cantante e influencer, Oriana Sabatini se casaran este sábado 20 de julio en el exclusivo complejo Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Faltando tan solo dos días para el evento, cada vez se conocen más detalles sobre las elecciones que hicieron los novios para el gran día. Claudia Villafañe fue la elegida como la wedding planner, Damian Betular será quien realice la pastelería y el vestido que lucirá Oriana será de Dolce Gabbana.

Los tiernos vídeos que publicaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, a días de su casamiento

Fue la mamá de la novia, Catherine Fulop, quien contó algunos detalles sobre como lucirán Paulo y Oriana en su gran día. «Ella no se está haciendo el vestido acá y eligió a Dolce Gabanna como diseñador. Es impresionante porque van a tener los dos, sí, Paulo también, cambios de vestuario” confesó la modelo.

Previamente, Fulop también contó que uno de los cambios de vestuario de Ori será de un atelier argentino, aunque no reveló quien será el afortunado diseñador o diseñadora. Cathy Fulop y Ova Sabatini, padres de Oriana, serán vestidos por diseñadores argentinos, ella por Gino Bogani y el por el famoso sastre Nicolás Záffora.

Paulo vestirá un traje italiano. Así lo mostró él en un vídeo en su cuenta de Tiktok en las últimas horas. En le vídeo se puede ver como el futbolista, acompañado de Oriana, se realizó las mediciones para su traje, mientras le preguntan de que color lo quiere. Ante esto, Dybala responde «amarillo» haciendo reir a su futura esposa.

Ayer, Oriana mostró un breve clip donde se ve como elije los anillos de casados con su futuro esposo. «3 días» escribió Sabatini y sumó dos tiernos emojis. En el vídeo se los ve a ambos muy atentos mientras miran la joyería y son asesorados, luego, comparten un tierno abrazo.

Los grandes «no» de la boda Sabatini – Dybala que le molestaron a Catherine Fulop

En Cortá por Lozano, la modelo y actriz Catherine Fulop contó que Oriana y Paulo prohibieron los celulares en su casamiento.

«Quieren que los invitados estén relajados, disfrutando el momento y el presente. A veces me pongo nerviosa y digo: ‘ay, que lindo eso. Lo voy a capturar’. Pero no, ¿para qué lo voy a capturar yo si hay alguien contratado para eso? De hecho, ellos lo dicen en su tarjeta, que todos los momentos van a ser capturados y compartidos. Pero sobre todo es para que no se lo pierdan» contó la Cathy.

Además, recordó detalles que le molestan de la boda. «No quieren video de casamiento… ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar» expresó con humor la mamá de la novia. «Claudia Villafañe me dijo: ‘¡Pero ellos no quieren!‘. Hasta me negó poner una pantalla» contó Fulop.