Gabi Sabatini no irá a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: Qué dijo Cathy Fulop

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se preparan para «dar el si» este sábado 20 de julio en el exclusivo complejo Dok Haras. La boda esta siendo organizada por Claudia Villafañe y tendrá pastelería de Damián Betular.

Faltando tan solo 3 días para el casamiento del jugador de fútbol y la cantante, desde LAM afirmaron que habrá una gran ausencia en el evento: Gabriela Sabatini, tía de Oriana y hermana de Ova. Sin embargo, Cathy Fulop negó los rumores y afirmó no estar peleada con su cuñada.

Aseguraron en LAM que la consagrada tenista no asistirá a la boda Sabatini – Dybala

Fue en el programa de este martes en LAM, que Yanina Latorre dio la primicia de que Gabriela Sabatini no asistirá a la boda de su sobrina, Oriana Sabatini, con el jugador del A.S Roma, Paulo Dybala.

“Confirmado que no va. Ninguno dice nada demasiado profundo, pero en ese titubeo es todo raro”, afirmó Latorre sobre la ausencia de la tenista en el casamiento. “Oriana, pobrecita, es la víctima, porque ella es cercana a la tía» aseguró Yanina.

«La parte de Sabatini de Argentina no quiere a la pareja de Gabi (Luján Grisolia) están hace mil años, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gabi en contra” continuó diciendo la panelista. “El entorno de ella me contó que le empezó a molestar cómo pagaba todo y cuando murió la mamá fue al departamento a ver qué se hacía con los recuerdos y no encontró las cosas, ahí se pudrió todo” aseguró.

“Los amigos de Gaby no quieren al clan Cathy-Ova» aseguró y luego agregó: «¿Sabés como se enteran que Gaby no va al casamiento? La wedding planner (Claudia Villafañe) la llamó y le dijo ‘no asisto’. Ese es el diálogo familiar. Entre Cathy y Ova pasa algo con Gaby, esto es opinión”.

La respuesta de Cathy Fulop: Negó todo

Desde LAM, buscaron la palabra de Cathy Fulop, madre de Oriana y cuñada de la famosa tenista. La modelo y actriz negó los rumores de forma contundente.

“¿Quién dijo que no venía? Eso lo dicen, pero Gaby está re invitada y seguramente va a estar. No sé ya si llegaría, porque estaba en Wimbledon, pero seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con sus sobrinas y la familia lo que es este evento tan bello” aclaró Fulop.

Además, descartó tener una mala relación con Gabriela. «Con mi cuñada la mejor pero, como todos sabemos, siempre fue una persona súper reservada, especial y que tiene sus tiempos. Siempre con las puertas abiertas porque es la más bella y divina, así que nosotros la estamos esperando con los brazos abiertos” aseguró.

“Ella dijo: ‘sí, claro voy, divino’. Pero no sé quién confirmó y quién no. Esto lo está organizando Claudia Villafañe y ella es la que sabe. Yo no sé quienes están confirmados y tampoco leí la lista” agregó Catherine.

Si bien negó tener no llevarse bien con la tenista, aclaró que no son amigas. “Nunca hablé con Gaby en toda mi vida, y tengo 30 años con mi marido. Nunca la llamo porque no soy amiga, soy su cuñada. La amo, cuando viene a mi casa es a cuerpo de rey, feliz de recibirla, pero no soy amiga de llamarla» concluyó.