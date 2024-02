¿Traición a Martín Ku? Joel de Gran Hermano coqueteó con la novia del participante de Viedma

Joel Ojeda se fue de la Casa de Gran Hermano hace pocos días atrás y se encuentra a la espera del repechaje de este fin de semana, por lo que inició su campaña en la pantalla de Telefe para retornar al reality en mejores condiciones que antes. Por eso, en las últimas horas protagonizó un insólito momento con Marisol, la novia de Martín Ku.

Es que Marisol es la cabeza de Martín Ku, el participante de Viedma, afuera de la Casa de Gran Hermano: la chica le maneja las redes sociales y alienta al público del jugador, que comenzó a desplegar su nueva estrategia de convivencia dentro del reality.

Así, Marisol y Joel se cruzaron en A la Barbarossa, el programa de la mañana de Telefe, y (curiosamente) la novia de Martín Ku se mostró muy elogiosa con el «hermanito» por su estrategia de competencia y le reconoció que es un chico muy lindo.

«¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué tal, Marisol?”, comenzó diciendo Ojeda y ella no se quedó atrás: “Hola, Joel. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Sos muy lindo en persona, te lo quiero decir”. La respuesta de Marisol causó todo tipo de reacciones en el estudio de A la Barbarossa, mientras la pareja de Martín se mostró muy sonriente.

Debido a la sorpresa del panel, Marisol rápidamente aprovechó para aclarar lo ocurrido: «¡Son tremendos! Bueno, pero es lindo, chicos. Yo amo a mi novio igual”. Devolviendo la gentileza, Joel se comportó como un buen amigo de Martín Ku.

“Lo sé y sé que el Chino también te ama mucho porque hemos hablado de vos también. He visto fotos de los dos”, respondió Joel y se recuperó del momento que lo hizo pasar calor.

El «hermanito» aclaró que «jamás estaría con la novia de nadie. Además, he tenido propuestas de novias, de chicas que me dijeron que estaban de novia y les dije no. No quiero saber nada» concluyó Joel.

Qué pasará este martes cuando suene el teléfono rojo de Gran Hermano

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, dio detalles de lo que sucederá este martes en el reality. Durante la emisión se espera que suene el temido teléfono rojo que traerá muchas novedades. “El martes suena el teléfono rojo con expulsión, pero no será una expulsión ordinaria. Esta vez, traerá consigo muchos beneficios”, explicó Del Moro. Según el conductor, el participante que responda al teléfono enfrentará la expulsión, pero de una forma única y ventajosa.

“Será expulsado, sí, pero de una manera diferente. Será trasladado a otro lugar donde podrá observar lo que ocurre dentro de la casa. Esto le brindará una oportunidad de revancha; será una experiencia interesante. Además, tendrá comida en abundancia”, explicó.

El teléfono rojo es conocido en GH por su impacto directo en la dinámica del juego. Fue un punto clave en temporadas anteriores y promete serlo aún más este año.