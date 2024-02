Gran Hermano: la advertencia de Furia a Rosina y Zoe, tras la eliminación de Lucía

Juliana, La Furia se acercó a Rosina y Zoe tras la eliminación de Lucía de Gran Hermano y les hizo una fuerte advertencia. Ocurrió en una de las habitaciones mientras las integrantes de las «superpoderosas» se mostraban tristes por la salida de Luchi.

«Les voy a decir algo. Si no me quieren creen, no me crean: ‘Ojo con Agos’«, les dijo Furia a sus compañeras. «Yo sé bien cómo son las cosas acá«, le contestó Zoe.

«Que suerte, yo me di cuenta tarde… ustedes sí saben pero yo pequé, pequé y confié como una estúpida», agregó Furia, respecto de su relación con Agostina, la policía que hasta hace un tiempo era su aliada dentro del reality.

Con esta advertencia, Juliana parece estar dispuesta a vengarse de Agostina. El último enfrentamiento que tuvieron terminó en una careo en el que no pudieron conversar debido a la agresividad que ambas mostraron en la discusión.

Furia aconseja a Zoe y Rosina: "Ojo con Agos"



Les dice que las quiere y las consuela por la eliminación de Lucía.



Si supiera que las tres estuvieron toda la semana diciendo que estaba cagada de las patas y querían que se vaya.



FURIA SOS TAN BUENA#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/dnO8vdTPOu — Furioso⭐️⭐️⭐️ (@delsoxl) February 19, 2024

Gran Hermano: la dura compra semanal de los jugadores

Debido a la sanción que recibieron la semana pasada, los jugadores de Gran Hermano superaron la prueba de la semana pero contaron solo con el 50% del presupuesto para la compra en el supermercado. Esto generó nuevos obstáculos a la hora de elegir productos.

A pesar de que Lisandro siempre ayuda a los participantes y es uno de los cocineros de la casa, esta vez el impedimento se dio por los precios de cada producto y debieron hacer recortes extremos.