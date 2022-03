Tras 20 años, los protagonistas revelaron qué ingresó Maradona a Gran Hermano

Gran Hermano marcó parte de la historia de la televisión argentina en sus diferentes ediciones. Uno de los momentos más recordados fue cuando DIego Maradona visitó a los participantes en 2001, momento que el programa se realizó bajó la conducción de Soledad Silveyra. Durante su paso por “la casa”, el exfutbolista le entregó una bolsa a los concursantes y siempre se conjeturaron diferentes versiones de lo que contenía.

A través de una charla en vivo de Instagram, los exparticipantes de esa edición, Gastón Trezeguet y Tamara Paganini hablaron de ese momento y revelaron qué había en ese paquete.

“Era la sal para el asado, pero ¿Quién te va creer ahora que entró sal?”, afirmó Trezeguet, aunque su compañera lo puso en duda.

“¿Vos me estás jodiendo? No entró sal”, lo increpó.

“Era un paquetito blanco que tenía la sal para el asado, porque en la compra no habíamos podido sumarla”, recordó el productor.

Paganini continuó dando su parecer de ese día. “Se te mezcló, no sé qué te pasó. Lo que entró Diego no era sal ¿no te acordás? Porque estoy loca o no sé… ¿Por qué me iba a poner tan contenta por un poco de sal si yo estaba desesperada por fumar”, le dijo.

Ahí Trezeguet amplió lo sucedido. “Llevo dos cosas, puchos y sal”, relató.

“El Diego dejó caer la bolsa, ahí alguien dice ´alta tiza´, que supongo que habrá sido Fernando, pero cuando vemos empezamos todos a saltar porque eran puchos. Estábamos desesperados por fumar, fue la semana que fumamos té”, contó la exparticipante.

“Es que tiró las dos cosas, puchos y sal. Ahí viene mi confusión, porque en un momento me preguntan cómo sabía que era sal. Pero yo me acuerdo perfecto que era sal porque la usamos ese asado que estábamos haciendo”, completó Trezeguet

Tras escuchar a su compañero, Paganini brindó algunos detalles más:

“En esa bolsa había 40 cigarrillos blancos, que como no eran de la marca que auspiciaba el programa, el Diego no podía entrar con eso. Entonces, después me entero que lo pararon en el túnel de técnica en donde estaban las cámaras y los espejos, y le dijeron que no podía entrar con eso, pero como él quería traer puchos vaciaron los dos paquetes de cigarrillos en una bolsita. Pero de la sal no recuerdo”, expresó tras el intercambio en redes sociales.