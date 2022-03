Mica Viciconte enojada con Funes Ugarte: «Se burlaba de la voz de Cubero»

En las últimas horas ocurrió el cruce menos pensado. La bailarina y panelista Micaela Viciconte se enojó con el periodista Roberto Funes Ugarte porque sostuvo que pronuncia mal su apellido con intenciones despectivas.

“Me parece que como periodista informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V i c i c o n t e (súper fácil) y no Vichiconte”, escribió la mediática n su cuenta de Twitter, arrobando al periodista.

Funes Ugarte fue consultado y manifestó que ““en realidad el apellido es italiano es Viciconte (dijo pronunciando una vez más con la ‘ch’). Pero yo entiendo que a ella le gusta que le digan Viciconte (con la ‘c’), si ella lo prefiere así, está bien, lo entendí”.

En declaraciones a Intrusos le respondió a la participante de Masterchef Celebrity que “lo googleé, me informé. Yo digo ‘Tineli’, no ‘Tinelli’ o ‘Paparela’, no ‘Paparella’, qué se yo. Si ella está acostumbrada que le digan así, se le dirá así”.

Viciconte lejos de aceptar la explicación, amplió más sobre el origen de su enojo. “No importa de donde es mi apellido. En mi familia es ‘Viciconte’ y acá lo que yo discuto es la intención. Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz. Además me dice ‘Vichiconte’ cuando hay mala leche y ni lo conozco y no comparto”, expresó en un mensaje que le envió a Maite Peñoñori.