Tras el affaire con Wanda Nara, se separó Keita Baldé: el duro descargo de su esposa

La modelo italiana Simona Guatieri confirmó el miércoles su separación del futbolista Keita Baldé, tras años de crisis por rumores de infidelidad y el escándalo mediático que involucró a la mediática Wanda Nara.

En diciembre de 2024 Guatieri confirmó que Wanda había estado con su esposo y que luego, le mandó las pruebas del affaire, “entre otras cosas horrorosas”.

Simona Guatieri puso fin a su matrimonio con Keita Baldé tras años de crisis e infidelidades

A través de sus historias de Instagram, Guatieri compartió una carta abierta en la que describió el desgaste de su matrimonio. «Algunas separaciones ocurren inesperadamente, después de años de soportar, esperar, resistir y justificar», comenzó.

«Hoy cierro un capítulo importante en mi vida. Un matrimonio también hecho de momentos hermosos, de promesas, de sueños compartidos«, relató.

Sin mencionar directamente el escándalo de su esposo y la mediática argentina, Simona fue contundente al referirse a los motivos de la ruptura: «Hubo demasiadas faltas de respeto, palabras no dichas y silencios punitivos y de heridas que con el tiempo se han vuelto demasiado profundas para ser ignoradas».

Según dio a entender, el affaire entre Baldé y Nara no fue el único que perdonó: «Amé con todo mi corazón. Di más de lo que debía. Esperé cambios que nunca llegaron. Y, día tras día, aprendí a hacerme pequeña para no molestar, a callar para evitar el conflicto, para justificar lo que me rompía por dentro«.

En una dura reflexión, la modelo confesó el costo emocional de intentar sostener el vínculo: «En un momento dado, comprendí una verdad que me costaba aceptar: el amor no basta sin respeto y quedarse no es siempre sinónimo de fuerza. A veces, la verdadera fuerza reside en tener el coraje de partir«.

«Me elegí el día que entendí que el amor sin respeto es solo soledad compartida», sentenció la italiana, dándole fin a su relación con Baldé.