Wanda Nara estalló en redes y desmintió rumores sobre deudas, multas y su situación laboral

La mediática Wanda Nara reavivó la polémica al publicar este lunes un furioso descargo, terminando de una vez por todas con las diferentes versiones que circularon sobre ella en los últimos días.

La conductora se encuentra bajo el ojo de la polémica luego de una fuerte versión que indica que su situación económica no sería la misma que presume en sus redes, más bien estaría enfrentando deudas millonarias y múltiples multas.

Wanda Nara salió al cruce de las versiones sobre su patrimonio y fue tajante

En un descargo que publicó en su cuenta de X, la mediática aclaró uno por uno los rumores que la persiguen desde su llegada a Buenos Aires: desde su relación amorosa actual, hasta unas supuestas multas por no pagar la patente de sus autos.

En primer lugar, dijo no saber de dónde vienen las multas que le adjudican: “No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas». Además, no perdió la oportunidad de recordarle a su público que posee muchos vehículos a su nombre: «Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

Sobre la versión de que no puede renovar su licencia de conducir por las multas que debe a su ex Mauro Icardi, mencionó: «Con respecto a mi casa son multas viejas del terreno que ya actualizaron. Con respecto a mi licencia de conducir, la tengo por 10 años, no manejo porque tengo chofer. Los fines de semana SI me divierte manejar mis autos: saben que soy muy fierrera».

A su vez, volvió a hablar sobre su situación en Telefe, tras la versión de que solo tendría contrato hasta diciembre de este año: “A los que les preocupa mi situación contractual, renové en el canal por muchos años y mi sueldo es el sustento de mi familia”.

No obstante, aclaró cómo se encuentra con Martín Migueles: “Para los que están preocupados por mi situación sentimental, la definición es ‘Estoy como quiero estar’”.

También, adelantó futuros proyectos posteriores a la conducción de Telefe: “Me queda un tiempito más grabando Masterchef, y luego, este año viajo para la TV Italiana, Cine, un programa para Netflix, y seguramente encuentre tiempo para el reality que tengo contrato y me quedó pendiente”.

Por último, se refirió a la versión que indica que su casa de playa en Punta del Este es de canje, y no realmente una de sus propiedades: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano, porque es de ellos y volveremos cada fin de semana que podamos. Mis hijos volvieron en Barco por qué mis padres traían mis autos que estaban en Uruguay”.