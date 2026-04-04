Tras recuperar pertenencias en Turquía, Wanda Nara regresó a Buenos Aires junto a Migueles

La conductora Wanda Nara y su novio, el empresario Martín Migueles, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras regresar de sus largas vacaciones por el mundo. Ninguno de los dos brindó declaraciones a la prensa, aunque su llegada no pasó desapercibida.

Un regreso con 18 valijas y sin declaraciones

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja caminó por la zona común del aeropuerto con una valija cada uno en mano, mientras que personal de la aerolínea los ayudaba con el resto del equipaje. El cronista de Puro Show reveló un dato que llamó la atención: los novios llegaron con un total de 18 valijas tras su viaje.

Vacaciones de lujo: de Milán a Japón

Tal como mostró en sus redes sociales, la conductora de MasterChef Celebrity se tomó varias semanas de descanso luego de meses intensos de trabajo en televisión. Junto a su pareja, recorrió destinos como Milán, Maldivas, Tokio y Kioto, en un itinerario que combinó lujo, relax y compras antes de regresar a Buenos Aires.

El verdadero motivo del viaje, según su abogada

Sin embargo, detrás del viaje también había un objetivo personal. Antes de volver al país, Wanda habría pasado por una de sus propiedades en Italia para recuperar objetos personales que había dejado. “Regalando, donando y restaurando”, escribió en sus redes días atrás.

En esa línea, su abogada, Ana Rosenfeld, reveló que el viaje tenía un fin más profundo: retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Mauro Icardi en Turquía.

“Ella todavía no vuelve porque sigue esperando que le den la famosa mudanza que Mauro dijo que sacó las cosas que ella tenía en la casa de Estambul”, explicó la letrada.

Reencuentro familiar y regalos para sus hijas

Lo que sí decidió compartir con sus millones de seguidores fueron las compras que realizó para sus hijas menores, que mostró con entusiasmo en redes sociales junto a un mensaje claro: “Llegó mamá”.

Además, publicó emocionantes imágenes del reencuentro familiar, luego de haber estado separadas durante casi un mes, en uno de los momentos más comentados por sus seguidores.