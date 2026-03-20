Wanda Nara estrena carrera en el cine: protagonizará comedia romántica coproducida por Telefe

Wanda Nara sorprendió a toda su audiencia al anunciar el próximo paso en su carrera durante la final de MasterChef Celebrity. La conductora será protagonista de una comedia romántica producida por Telefe Studios y coproducida por Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4.

El proyecto se estaría grabando en las próximas semanas, una vez que la mediática regrese de sus vacaciones por el mundo.

El anuncio llegó minutos antes de que MasterChef Celebrity coronara a Ian Lucas como el ganador de esta temporada: «Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz«, informó la conductora.

«Junto a Telefe Studios, voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar«, reveló.

Y adelantó: «Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine«.

¿Qué se sabe de la película que grabará Wanda Nara?

El proyecto que tendrá a Wanda Nara como protagonista se trata de un remake de la película mexicana “¿Quieres ser mi hijo?”, protagonizada por la actriz Ludwika Paleta y el youtuber Juanpa Zurita.

De esta forma, la mediática se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y, con el corazón roto, se ve obligada a volver a su departamento de soltera.

En una entrevista laboral que podría ayudarla a cambiar su vida, asumen que ella es madre, algo que gusta en la empresa. A raíz de ello, se le ocurre pedirle a Javier, su joven vecino de 23 años, que se haga pasar por su hijo.

A pesar de la marcada diferencia de edad entre ellos, surge un romance inesperado para ambos que podría complicar su plan.