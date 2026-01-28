Un actor de “Valle Salvaje” está en Argentina y trabaja de pizzero para sustentarse

Julen Katzy, actor de la famosa serie española Valle Salvaje, se encuentra en San Clemente del Tuyú para vivir una experiencia diferente a la de los sets y las exigencias.

El intérprete fue entrevistado por A la Tarde y manifestó acerca de su viaje a Argentina: “Hay cosas que las siento, que las tengo que hacer y no pienso mucho”.

Trabaja de noche en una pizzería y de día en un balneario

Al ser consultado sobre su impuso al venir al país a trabajar, Katzy explicó: “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente y tení la posibilidad de estar acá. No sé lo que me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando”.

Asimismo, contó cuáles son sus tareas en nuestro país y detalló que por las noches trabaja en una pizzería como camarero y durante el día desempeña tareas en un Balneario de la citada ciudad de la Costa Atlántica.

Por otro lado, muchos turistas o residentes, lo reconocen en el trabajo por la serie o algunos le encuentran un parecido con su personaje y no pueden creer que esté en suelo argentino.

Finalmente, agregó donde duerme: “Vivo en el Balneario, me dejaron un cuarto y me dan de comer, a cambio ayudo a los Guardavidas con lo que necesitan”.