Gastón Dalmau se separó de su novio tras casi 10 años de relación
Actualmente, el actor está instalado en Buenos Aires, mientras que su ex continúa viviendo en Estados Unidos.
La separación de Gastón Dalmau y su pareja José Navarro, con quien estuvio casi 10 años conviviendo en Nueva York y compartiendo la crianza de Roger, su perro Jack Russell Terrier, se conoció este martes.
La información salió al aire en LAM y fue aportada por Pilar Smith.
Gastón Dalmau y José Navarro: separación y proyectos de vida diferentes
La periodista arrancó con la data en formato enigmático, pero el misterio duró apenas unos segundos: “Tienen un perro famoso. Vivían en otro país. Él vino a la Argentina a participar de un programa”, dijo Smith, en referencia al paso de Dalmau por MasterChef Celebrity 2021.
La pista fue suficiente para que Laura Ubfal revelara el nombre del protagonista: “Ya sé. ¿El de Casi Ángeles?”, lanzó, confirmando la identidad antes del cierre del juego.
Una vez revelado el nombre del actor, Smith confirmó que la relación ya había terminado: “Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro. Esto fue hace unos meses”.
Además, detalló el motivo del final: “Se separaron porque tenían diferentes proyectos de vida”.
Actualmente, Dalmau está instalado en Buenos Aires, mientras Navarro continúa viviendo en Estados Unidos.
