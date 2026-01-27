Gastón Dalmau se separó de su novio tras casi 10 años de relación

La separación de Gastón Dalmau y su pareja José Navarro, con quien estuvio casi 10 años conviviendo en Nueva York y compartiendo la crianza de Roger, su perro Jack Russell Terrier, se conoció este martes.

La información salió al aire en LAM y fue aportada por Pilar Smith.

Gastón Dalmau y José Navarro: separación y proyectos de vida diferentes

La periodista arrancó con la data en formato enigmático, pero el misterio duró apenas unos segundos: “Tienen un perro famoso. Vivían en otro país. Él vino a la Argentina a participar de un programa”, dijo Smith, en referencia al paso de Dalmau por MasterChef Celebrity 2021.

La pista fue suficiente para que Laura Ubfal revelara el nombre del protagonista: “Ya sé. ¿El de Casi Ángeles?”, lanzó, confirmando la identidad antes del cierre del juego.

Una vez revelado el nombre del actor, Smith confirmó que la relación ya había terminado: “Se separaron Gastón Dalmau y José Navarro. Esto fue hace unos meses”.

Además, detalló el motivo del final: “Se separaron porque tenían diferentes proyectos de vida”.

Actualmente, Dalmau está instalado en Buenos Aires, mientras Navarro continúa viviendo en Estados Unidos.